Od 18 maja br. bary, kawiarnie i restauracje są otwarte, w związku z tym Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i przedstawicielami branży gastronomicznej, przygotowało wytyczne do funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii.

Wskazano w nich, że usługi gastronomiczne – przy zachowaniu określonych ograniczeń i obostrzeń dot. bezpieczeństwa i higieny pracy – mogą być świadczone w kawiarniach, restauracjach i strefach gastronomicznych (food court), zarówno na miejscu jak i na wynos.

Według zaleceń resortu, właściciel restauracji powinien stworzyć takie warunki pracy, by gwarantowały one zachowanie bezpiecznych odległości między pracownikami. Tam gdzie to możliwe, do komunikacji wykorzystywane mają być telefony komórkowe i internet.

Właściciele lokali muszą zadbać o zachowanie bezpiecznych odległości i środków higieny dla gości oraz regularnie dezynfekować powierzchnie w restauracjach i kawiarniach z miejscami do siedzenia.

Osoby stojące w kolejce powinny zachować 2-metrowy dystans. Wymagana jest również dezynfekcja rąk przy wejściu na teren lokalu. Dozowniki z płynem do dezynfekcji mają się znajdować w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/ kasowych) oraz przy wyjściu z toalet - czytamy w wytycznych.

Do właścicieli lokali gastronomicznych należy też ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości, która w danym momencie w nim przebywa. Natomiast kucharze i kelnerzy powinni nosić maseczki oraz rękawiczki. Po wyjściu gości, stoliki powinny być każdorazowo dezynfekowane.

Według wytycznych, odległość od krańca blatu jednego stolika do krańca blatu drugiego stolika powinna wynosić 1,5 m lub 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).

Resort rozwoju podkreśla, że stopniowy powrót do normalności nie zwalnia ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. W związku z czym przypomina o zachowaniu 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej, obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych, ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia się ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu) oraz kwarantannie i izolacji dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

