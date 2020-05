11 bit studios miało 14,51 mln zł zysku netto, 19,59 mln zł EBITDA w I kw.



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - 11 bit studios odnotowało 14,51 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 4,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wynik netto byłby jeszcze lepszy, gdyby nie niegotówkowe rezerwy tworzone każdego kwartału (do II kwartału 2020 roku włącznie) w związku z funkcjonującym w spółce Programem Motywacyjnym na lata 2017-2019. Obniżyły one zysk netto za I kwartał 2020 roku o ponad 2,05 mln zł. Ponadto, spółka zdecydowała, że w wynikach kwartalnych nie będzie uwzględniała ulgi IP Box i skorzysta z niej dopiero w rozliczeniu za cały 2020 rok" - czytamy w piśmie zarządu do akcjonariuszy i inwestorów.

"Potwierdzeniem doskonałej kondycji finansowej spółki były bardzo wysokie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, które w I kwartale 2020 roku wyniosły ponad 24,3 mln zł. Dzięki temu, na koniec marca 2020 roku łączna wartość aktywów finansowych 11 bit studios S.A. (gotówki i jej ekwiwalentów, lokat bankowych i należności handlowych) po raz pierwszy w historii spółki przekroczyła 100 mln zł" - czytamy dalej.

Zysk operacyjny wyniósł 17,24 mln zł wobec 5,75 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 168,3% r/r i wyniósł 19,59 mln zł.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,59 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 14,27 mln zł rok wcześniej.

"11 bit studios S.A. w I kwartale 2020 roku udało się pokonać jeszcze jedną, dziewięciocyfrową poprzeczkę. Skumulowane przychody ze sprzedaży 'Frostpunka' i płatnych dodatków do gry liczone od premiery gry (w kwietniu 2018 roku) do końca marca 2020 roku wyniosły ponad 100 mln zł i przebiły skumulowane przychody ze sprzedaży gry 'This War of Mine', która zadebiutowała w listopadzie 2014 roku" - czytamy w liście.

Spółka zapowiedziała też, że chce zwiększyć do końca roku zatrudnienie w swoim nowym biurze przy ul. Brzeskiej w Warszawie do 190-200 osób z obecnych ok. 140 pracowników.

"11 bit studios S.A. prowadzi intensywną rekrutację do trzech zespołów, które zajmują się produkcją bądź prototypowaniem gier o roboczych nazwach 'Projekt 8', 'Projekt 9' i 'Projekt 10'. Równie dynamicznie rozwija się pion wydawniczy 11 bit publishing, który mimo ograniczeń w podróżowaniu i odwołaniu wszystkich imprez branżowych z powodu pandemii COVID-19, intensywnie pracuje nad rozbudową portfela wydawniczego na kolejne lata. Na razie w skład portfela wchodzą trzy bardzo obiecujące i daleko większe niż wcześniejsze projekty, w tym jeden z Polski. Do końca roku ich liczba powinna być jeszcze większa" - napisał także zarząd.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)