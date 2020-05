Erbud nie obawia się utraty zleceń z powodu pandemii



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Erbud nadal pracuje na wszystkich budowach bez poważniejszych utrudnień spowodowanych pandemią COVID-19 i nie obawia się, że wykonawcy będą odstępować od umów lub wystąpią większe trudności w pozyskiwaniu nowych zleceń, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

"Wszystkie nasze budowy pracują, nie mieliśmy ani jednego zakażonego pracownika. Robimy pomiary temperatury, a osoby z nawet lekkimi chorobami nie przychodzą do pracy. Praca jest prowadzona rotacyjnie, zespoły nawet posiłki mają o różnych godzinach. Załoga wykazuje się dużą dyscypliną i odpowiedzialnością i za to im gorąco dziękujemy" - powiedział Grzeszczak w rozmowie z ISBnews.

"Oczywiście, podwyższone środki ostrożności generują pewne koszty - do tej pory było to ok. 0,5 mln zł na środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne, ale tymi kosztami dzielimy się z inwestorami, którym przecież także zależy na kontynuacji prac. Mamy nadzieję, że to kwestia tygodni, gdy będzie można zmniejszyć restrykcje, czekamy na decyzje rządów" - dodał prezes.

Wskazał, że grupa nie doświadczyła mocno i raczej nie doświadczy zrywania kontraktów przez zamawiających z powodu pandemii.

"Mieliśmy tylko jeden taki przypadek - w Łodzi na przebudowie domu studenckiego. Ale 57 mln zł z tego kontraktu to nie jest dużo przy portfelu na ponad 2,5 mld zł. Co więcej, przed nami w najbliższych tygodniach podpisanie kolejnych umów na kilkaset milionów złotych. Być może pod koniec tego roku może być trudniej pozyskać kontrakty, ale my portfel mamy już mocno wypełniony w stosunku do możliwości" - powiedział prezes.

Grzeszczak wyjaśnił także, że strata netto w I kw. br. wynikała z różnic kursowych złoty/euro. Gdyby złotówka się nie osłabiła, wynik netto za pierwsze trzy miesiące br. byłby na zbliżonym poziomie, co rok wcześniej.

Erbud odnotował 0,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny grupy wyniósł 4,58 mln zł wobec 5,78 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 9,23 mln zł wobec 10,17 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 439,75 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 600,97 mln zł rok wcześniej.

Na koniec marca grupa Erbudu zgromadziła rekordowy portfel zleceń w wysokości 2 554 mln zł, z czego 1 495 mln zł przypada na 2020 rok, a 1 059 mln zł na dalsze lata (2021-2023). Zarząd podał też, że spodziewa się podobnych r/r przychodów i wyników finansowych w 2020 r.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)