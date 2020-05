Kino Polska TV widzi największy potencjał wzrostu w kanale Zoom TV



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Kino Polska TV widzi największy potencjał wzrostu w kanale naziemnym Zoom TV, poinformował ISBtech prezes Kino Polska TV Bogusław Kisielewski.

"Naszym nadrzędnym celem na najbliższe lata jest awans do TOP 5 największych grup telewizyjnych w Polsce. Obecnie największy potencjał wzrostu widzę w kanale naziemnym Zoom TV, który jest najszybciej rosnącym segmentem Grupy Kino Polska TV. Nadawany od 2016 roku Zoom TV ma za sobą rekordowy pod względem oglądalności rok" - powiedział ISBtech Kisielewski.

W 2019 r. Zoom TV osiągnął 0,53% udziału w oglądalności widowni komercyjnej, notując 32,5-proc. wzrost w porównaniu z 2018 r.

"Chcielibyśmy, by na koniec 2020 roku średni udział kanału w rynku wynosił 0,7%. Żeby to osiągnąć, stale wzmacniamy ofertę programową Zoomu - produkujemy własne show kabaretowe 'I love kabaret', kupujemy atrakcyjne seriale, takie jak np. 'Z Archiwum X' czy 'Narzeczona ze Stambułu'. Zależy nam także na zwiększeniu zasięgu technicznego kanału, który obecnie dociera tylko do ok. 65% gospodarstw domowych w kraju korzystających z telewizji naziemnej, czyli prawie 12 mln widzów. Z lepszym dotarciem wyniki Zoom TV będą jeszcze lepsze" - dodał prezes.

Zaznaczył, że grupa inwestuje w ofertę programową wszystkich swoich kanałów, również naziemnej Stopklatki czy kanału Kino Polska, który emituje starannie wyselekcjonowane polskie filmy i seriale.

"Podam dwa przykłady: w 2019 roku Stopklatka, jako pierwszy kanał telewizyjny w Polsce, wyemitowała rewelacyjny serial 'Narcos', z kolei w maju br. premierę w Kino Polska miał serial 'Glina' - jeden z najlepszych polskich seriali kryminalnych. Chcielibyśmy, aby Stopklatka do końca 2020 r. uzyskała 1,1% udziału w oglądalności widowni komercyjnej, a Kino Polska - 0,28%. Ramówki naszych kanałów chcielibyśmy wzmocnić również własnymi filmami" - wskazał prezes.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ISBtech.pl)