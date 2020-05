Kino Polska TV widzi w Polsce ogromny potencjał esportu



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Kino Polska TV widzi w Polsce ogromny potencjał esportu, dlatego dalej będzie rozwijać swój kanał esportowy Gametoon HD, poinformował ISBtech prezes Bogusław Kisielewski. Ponadto celuje w co najmniej połowę przychodów generowanych poza Polską.

"Widzimy w Polsce ogromny potencjał esportu, dlatego dalej będziemy rozwijać nasz kanał esportowy Gametoon HD. W tym przypadku nie tylko oferta programowa się liczy. Chcemy zbudować - i robimy to - społeczność wokół marki Gametoon, uczestniczyć w najważniejszych na świecie wydarzeniach esportowych, współpracować z influencerami" – powiedział ISBtech Kisielewski.

Dodał, że niedawno, pod szyldem Gametoon Arena, grupa uruchomiła własną serię turniejów esportowych. Ponadto cały czas pracuje nad zwiększeniem dystrybucji Gametoona.

"Jeśli chodzi o rynki międzynarodowe, to z kanałami marki FilmBox jesteśmy już aktywnie obecni w 40 krajach świata. FilmBox to płatne kanały premium, które generują przychody z opłat od operatorów kablowych i platform cyfrowych. Myślimy jednak o stopniowym wprowadzaniu modelu mieszanego, w którym oprócz emisji przychody będzie generować również reklama. Od 2019 roku taki model z powodzeniem działa na rynku czeskim. W 2019 roku przychody z rynków międzynarodowych stanowiły niespełna 40% przychodów całej Grupy. Naszym celem jest, by co najmniej połowa przychodów pochodziła spoza Polski" - podsumował prezes.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ISBtech.pl)