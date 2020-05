Jak czytamy, z wsparcia korzystają już mieszkańcy Białej Podlaskiej, Wałbrzycha, Gdyni, Kępna i Kępic. Najniższa dopłata to nieco ponad 100 złotych, a najwyższa sięga niemal 420 złotych miesięcznie.

Pierwszą inwestycją, w której został uruchomiony program dopłat do czynszów było osiedle wybudowane przy ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej. Świadczenie otrzymuje 157 rodzin, czyli niemal 85 procent wszystkich najemców. Zaznaczono, że do dopłat są uprawnione także rodziny, które dochodzą do własności najmowanego mieszkania.

Z informacji PFR Nieruchomości wynika, że z dopłat korzystają także najemcy mieszkań na osiedlu przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu. W tej lokalizacji dzięki wsparciu czynsz najmu jest niższy o niemal 25 procent. "W inwestycjach realizowanych przez spółkę PFR Nieruchomości, w ramach rządowego programu mieszkaniowego, staramy się osiągnąć jak najatrakcyjniejszą stawkę czynszu. Dodatkowo, dzięki dopłatom realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poprawiamy stan finansów w wielu polskich domach" – podkreśla cytowana w informacji członek zarządu PFR Nieruchomości S.A. Krystyna Wąchała - Malik

Wskazano, że opłatami jest objęta także inwestycja w Kępnie przy ul. Przemysłowej. Z programu korzysta większość najemców, czyli aż 25 z 36 rodzin zamieszkujących w kępickiej inwestycji.

Dodano, że dopłaty w ramach programu „Mieszkanie na Start” zostaną uruchomione także w najnowszej inwestycji w pomorskich Kępicach. Będą nimi objęte 42 mieszkania, których budowa zakończyła się niespełna miesiąc temu. Obecnie trwa podpisywanie umów najmu, po ich zawarciu najemca może złożyć wniosek o dopłatę do czynszu. Wnioski o dopłaty - jak wynika z informacji PFR Nieruchomości - wpływają do urzędu. "Zakładamy, że pierwsze decyzje o ich przyznaniu zostaną wydane jeszcze w tym miesiącu" –podkreśla cytowana Marzena Piszko – Bojaryn z kępickiego Urzędu Miejskiego.

Kępice to nie jedyna inwestycja PFR Nieruchomości na terenie województwa pomorskiego, która została objęta programem dopłat do czynszów. Na wsparcie mogą liczyć także mieszkańcy osiedla w Gdyni przy ul. Puszczyka, gdzie powstały 172 lokale. Szczegółowe informacje o kryteriach przyznawania dopłat znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej gdyńskiego magistratu.

Mieszkanie na Start uruchomiła ustawa o dopłatach do czynszu od 1 stycznia 2019 r. Dopłaty, które finansuje Bank Gospodarstwa Krajowego, są przyznawane na 15 lat najemcom nowych mieszkań budowanych we współpracy inwestora z gminą. To pomoc dla tych, których nie stać na najem lub zakup mieszkania na rynku, a równocześnie ich dochody są zbyt wysokie, aby mogli ubiegać się o mieszkanie komunalne. Żeby dostać dopłatę do czynszu w programie Mieszkanie na Start najemca musi spełnić ustawowo określone warunki, m.in. dochodowe.

Spółka PFR Nieruchomości, realizując rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, działa na zasadach komercyjnych. Inwestycje powstają na terenie całego kraju i stanowią alternatywę dla zakupu mieszkania na kredyt. Jest to propozycja zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją karierę zawodową, młodych rodzin, a także Polaków, którzy nie posiadają zdolności kredytowej lub po prostu nie są zainteresowani kupnem mieszkania. Spółka PFR Nieruchomości współpracuje z samorządami, spółkami Skarbu Państwa i podmiotami prywatnymi. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska