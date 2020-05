Po wielu tygodniach przymusowej kwarantanny można będzie wyjść z domu bez konieczności wyjaśnienia powodu. To jedna z głównych decyzji Rady Ministrów. To we Włoszech wprowadzono z powodu pandemii koronawirusa najbardziej surowe restrykcje w Europie.

W poniedziałek zniesiony zostanie obowiązek autocertyfikatu, w którym należało wykazać cel i trasę przemieszczania się. Możliwe będą nieograniczone podróże po swoim regionie, także do domów wakacyjnych i nad morze.

Pozostają w mocy najważniejsze środki ochrony przed zakażeniem, czyli wymóg zachowania odległości co najmniej 1 metra oraz noszenia maseczki, gdy taki dystans nie jest możliwy.

Od poniedziałku również otwarte będą pozostałe sklepy, zakłady fryzjerskie i salony piękności, bary i restauracje. Można będzie odwiedzać przyjaciół, choć zabronione pozostają skupiska ludzi. Także podczas takich spotkań należy zachować dystans społeczny. Nie wyznaczono limitu, ile osób może się spotkać. Dalej nie wolno organizować przyjęć i wydarzeń publicznych.

Po zapowiadanej na poniedziałek fazie dalszego otwarcia kraju najważniejszą datą będzie 3 czerwca. Wtedy otwarte mają zostać granice regionów i umożliwiona podróż między innymi. Otwarte będą także granice kraju dla przybyszów z innych państw UE oraz Szwajcarii. W tym punkcie rozporządzenia najważniejsze jest to, że osoby, które przyjadą do Italii nie będą musiały przejść 14-dniowej kwarantanny. To oznacza otwarcie turystyki tuż przed sezonem letnim.

Wydano też postanowienia dotyczące pobytu na plaży. Należy tam zapewnić 10 metrów kwadratowych wokół jednego parasola. Odległość między leżakami i łóżkami do opalania ma wynosić 1,5 metra. Konieczna będzie ich dezynfekcja. Pozwolono na mierzenie temperatury przy wejściu na plażę i zakazanie wstępu w przypadku, gdy przekracza 37,5 stopnia Celsjusza.

Władzom regionów rząd Giuseppe Contego pozostawił swobodę w podejmowaniu własnych decyzji.

Restrykcje mogą zostać przywrócone, jeśli dojdzie do ponownej fali zakażeń koronawirusem.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)