Emilewicz: po 15 czerwca będzie możliwe otwarcie granic

Źródło: PAP

Jeśli sytuacja będzie rozwijać się w tempie nie szybszym, niż ma to do czynienia teraz, to po 15 czerwca będzie możliwe otwarcie granic - powiedziała w niedzielę w Polsat News wicepremier, szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz.