Dino Polska miało 103,91 mln zł zysku netto, 190,14 mln zł EBITDA w I kw. 2020



Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Dino Polska odnotowało 103,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 66,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 143,64 mln zł wobec 94,62 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 190,14 mln zł wobec 132,02 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 220,38 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 1 560,48 mln zł rok wcześniej.

"Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejącej sieci sklepów (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I kwartale 2020 r. 20,3%. Ponadto w marcu 2020 r. na wysoką dynamikę przychodów wpłynęły wzmożone zakupy realizowane przez klientów Dino w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 76,95 mln zł wobec 43,92 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I kw. 2020 r. Dino Polska S.A. zakończyła proces inwestycyjny dotyczący uruchomienia 39 sklepów. Do końca marca 2020 r. uruchomionych zostało 16 sklepów o łącznej powierzchni 6,3 tys. m2, a otwarcie 23 marketów (o łącznej powierzchni 9,1 tys. m2) zostało wstrzymane w związku z wydłużonym procesem uzyskiwania zgód na ich uruchomienie, co z kolei wynikało z ograniczeń w działaniach organów administracji państwowej. Oczekuje się, że sklepy te będą stopniowo otwierane w II kw. 2020 r." - czytamy dalej.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

(ISBnews)