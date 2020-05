Polimex-Mostostal: Wartość aktualnie oferowanych projektów to 8 mld zł



Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Spółki z Grupy Polimex-Mostostal uczestniczą obecnie w projektach o wartości 10 mld zł, z czego przypadający na nie udział to około 8 mld zł, poinformował wiceprezes Przemysław Janiszewski.

"Pracujemy nad dalszym zwiększeniem portfela zamówień" - powiedział prezes Krzysztof Figat w trakcie wideokonferencji.

"Koncentrujemy się na projektach strategicznych, takich jak rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, budowa elektrociepłowni dla Kogeneracji w Siechnicach czy zgazowanie węgla w Bogdance. Przyglądamy się też elektrociepłowniom w Gdyni i Bydgoszczy" - dodał Janiszewski.

Jak podkreślił, grupa liczy także na dalszą owocną współpracę z PERN, gdzie przy rozbudowie terminalu naftowego w Gdańsku prace wyprzedzają harmonogram.

"PERN ogłosi w tym roku przetargi na budowę 15 zbiorników, bardzo liczymy na więcej" - powiedział wiceprezes.

Poinformował także, że Grupa Polimex-Mostostal wraca do typowego budownictwa (drogowego i kubaturowego) i spodziewa się coraz większego udziału w tych obszarach w kolejnych kwartałach.

"Jesteśmy w kilku postępowaniach dla klientów prywatnych i publicznych, w tym na obwodnicę Grodziska Mazowieckiego i przebudowę linii tramwajowej w Poznaniu jesteśmy obecnie na drugim miejscu" - wymienił Janiszewski.

Prezes Mostostalu zapewnił, że w zasadzie każdy większy projekt infrastrukturalny czy kubaturowy jest przez grupę brany pod uwagę.

"Nie widzimy zagrożeń dotyczących zakończenia trwających obecnie projektów" - powiedział jednocześnie Figat.

Zaznaczył, że dwa największe projekty, czyli elektrownia Puławy i Dolna Odra są w początkowej fazie, a najwięcej pracy było do tej pory u podwykonawców i w biurach projektowych, gdzie były pewne spowolnienia, ale bez znaczącego wpływu na harmonogram.

"Dzisiaj jesteśmy zdania, że oba projekty zostaną zrealizowane w terminie" - podkreślił.

"Są pewne zmiany w harmonogramach projektów zagranicznych, ale w czerwcu spodziewamy się mocnego powrotu do normalnej pracy w Niemczech" - podsumował Janiszewski.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)