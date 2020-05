Źródło: PAP

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie drożeje - metal ma wsparcie m.in. z rynków paliw po tym, jak zapotrzebowanie na ropę w Chinach wróciło do poziomów zbliżonych do tych sprzed epidemii koronawirusa. Metal w dostawach 3-miesięcznych na LME zyskuje 0,6 proc. do 5.350,50 USD za tonę - podają maklerzy.