Jak poinformowano, w odpowiedzi na potrzeby mikroprzedsiębiorstw, które stanowią ponad 95 proc. firm w Polsce, bank Pekao zmodyfikował ofertę stworzoną w ramach programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych ("EaSI"), świadczoną na podstawie umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.

Jak wynika z komunikatu, kredyty dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą objętych gwarancją EFI EaSI są udzielane przez Pekao od kilku lat, jednak wcześniej oferta była skierowana do startupów działających na rynku nie dłużej niż 3 lata. Wskutek wprowadzonych zmian grono odbiorców oferty zostało rozszerzone na wszystkich mikroprzedsiębiorców bez względu na czas prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Ma to na celu ułatwienie dostępu do zewnętrznego finansowania najmniejszym firmom, często nieposiadającym długiej historii działalności.

W ramach wprowadzonych modyfikacji zwiększyła się również kwota oferowanych kredytów. Udzielane dotychczas finansowanie w postaci kredytu obrotowego wynosiło maksymalnie 20 tys. zł. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 osób, którego roczne obroty lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro, może uzyskać w Banku Pekao kredyt obrotowy lub pożyczkę do kwoty 105 tys. złotych z zabezpieczeniem gwarancją EaSI w wysokości 80 proc. kwoty kapitału i odsetek kredytowych.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) wchodzi w skład Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania. EFI tworzy i realizuje projekty w zakresie kapitału wysokiego ryzyka i kapitału wzrostu, gwarancji oraz instrumentów mikrofinansowych, które są przeznaczone dla tego segmentu rynku. W tej roli EFI wspomaga realizację celów UE w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś