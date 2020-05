Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Tegoroczny portfel zleceń Comarchu jest aktualnie o 5-10% wyższy wobec prognozowanego rok temu o tej samej porze, poinformował wiceprezes Konrad Tarański.



"Wartość przychodów Comarchu na 2020 jest większa niż rok temu o tej porze w 2019 r. Ta dynamika - można powiedzieć - jest nieco mniejsza niż przedstawialiśmy to dwa miesiące temu. Spowolnienie w kontraktowaniu, które obserwujemy w kwietniu jest odczuwalne, a marzec również nie jakiś rewolucyjny pod tym względem. Wartość baclogu jest lepsza, natomiast nie jest to wartość kilkunastoprocentowa, bardziej w przedziale 5-10%. Wszystko zależy od pozyskiwania nowych kontraktów w II kw. i to będzie decydujące dla wartości backlogu, jaka będzie się kształtowała w dalszej części roku" - powiedział Tarański podczas wideokonferencji.



W przypadku większych nakładów inwestycyjnych wiceprezes liczy, że do końca roku uda się zakończyć budową centrum treningowego dla Cracovii jak i sfinalizować zakup nieruchomości pod Comarch Data Center w USA.



"Z większych inwestycji infrastrukturalnych, budowlanych - mamy centrum treningowe Cracovii, które do końca roku będzie budowane i to jest ponad 20 mln zł które będzie miało wpływ na tegoroczny capex i mamy inwestycję w Stanach Zjednoczonych. Najprawdopodobniej w tym roku sfinalizujemy zakup gruntu w USA - to nie będzie duża kwota. Wydamy także jakieś pieniądze na inne projekty - to będzie być może łącznie około 5 mln zł" - powiedział wiceprezes.



Dodał, że spółka wyda również dodatkowo około kilku milionów złotych na wzmocnienie infrastruktury w Comarch w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej w wyniku trwającej pandemii.



Wiceprezes przypomniał także, że w kwietniu Comarch podpisał umowę nabycia 100% akcji we francuskiej spółce Cabinet Conseil en Strategie Informatique (2 CSI) z branży zdrowotnej.



"Przed nami jest faza integracji i wykorzystania do celów biznesowych. Na najbliższy czas grupa Comarch nie planuje innych akwizycji co nie oznacza, że nie rozmawiamy aktywnie z większymi podmiotami, ale dopiero po analizach będziemy decydować o dalszych krokach" - podkreślił Tarański.



"Na chwilę obecną, analizując sytuację finansową spółki, utrzymanie polityki dywidendowej jest prawdopodobne" - powiedział także Tarański.



Jednocześnie zastrzegł, że ostateczne decyzje dotyczące dywidendy dopiero będą podjęte przez spółkę.



Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)