Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał umowę z Axens na zakup licencji i projektu bazowego dla modernizacji instalacji hydroodsiarczania gudronu (HOG) w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, która ma zwiększyć efektywność produkcji w kierunku produktów wysokomarżowych, tj. benzyn i oleju napędowego, podała spółka.



W ramach umowy, PKN Orlen nabędzie prawa do używania rozwiązań technicznych stosowanych obecnie na najnowszych instalacjach typu HOG oraz pozyska dokumentację pozwalającą na ich wdrożenie. W najbliższych miesiącach planowane jest wykonanie projektu bazowego oraz uruchomienie procesu wyboru generalnego wykonawcy inwestycji, podano w komunikacie.



"Inwestujemy w rozwój naszych aktywów rafineryjnych, koncentrując się na produktach generujących najwyższe marże. To nasza odpowiedź na globalne zmiany w branży paliwowo-energetycznej, w tym coraz bardziej restrykcyjne regulacje światowe. Jednocześnie budujemy cały łańcuch wartości, tak aby umacniać rynkową pozycję i sprostać konkurencji nawet w niesprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie,



Instalacja HOG ma strategiczne znaczenie dla PKN Orlen w kontekście nowych regulacji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), które ograniczają zawartość siarki w paliwie morskim z 3,5% do maksymalnie 0,5%. Pozostałość z tej instalacji posiada bowiem jakość umożliwiającą wykorzystanie jej jako główny komponent ciężkiego oleju opałowego, w tym jako paliwo morskie.



"Celem nadrzędnym modernizacji instalacji HOG jest wzrost marży koncernu, między innymi dzięki poprawie uzysków oleju napędowego, lepszemu wykorzystaniu potencjału katalizatora oraz wyeliminowaniu konieczności wiosennego postoju remontowego kolumny próżniowej" - skomentował członek zarządu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.



Instalacja HOG została uruchomiona w roku 1999 i pod względem generowanej marży jest jedną z kluczowych w płockiej rafinerii. Technologia hydroodsiarczania gudronu umożliwia pogłębienie przerobu ropy naftowej w kierunku produktów o znacznie większym potencjale ekonomicznym. W efekcie procesów zachodzących w reaktorach HOG poprawie ulega jakość uzyskiwanych tam produktów.



Axens wykonał wcześniej na zlecenie PKN Orlen studium wykonalności dla modernizacji instalacji HOG wskazując w nim warianty oraz obszary do potencjalnej poprawy wyników produkcyjnych instalacji.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)