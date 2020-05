Tauron modernizuje trzy 200-megawatowe bloki w Elektrowni Jaworzno

Źródło: PAP

Grupa Tauron modernizuje trzy 200-megawatowe bloki węglowe w Elektrowni Jaworzno, dostosowując je do wymagań środowiskowych. Jeden blok jest już po remoncie, dwa kolejne będą gotowe do listopada - podała we wtorek Grupa.