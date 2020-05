"W ciągu dwóch i pół tygodnia wypłaciliśmy wsparcie w wysokości 30 mld zł 145 tys. przedsiębiorców. Wczoraj w rekordowym dniu - tylko jednego dnia wsparcie uzyskało aż 20 tys. przedsiębiorstw. Są to mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie przedsiębiorstwa, które stanowią podstawę polskiej gospodarki. Ponad 100 tys. mikroprzedsiębiorstw otrzymało już wsparcie w ramach tarczy finansowej, ponad 30 tys. małych i średnich przedsiębiorstw otrzymało subwencje finansowe" - mówił Borys na konferencji „Tarcza dla polskich firm i pracowników. Forum gospodarcze Polskiego Funduszu Rozwoju”, w której wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele przedsiębiorców.

Borys podkreślał, że firmy, które skorzystały z pomocy, działają w istotnych dla kraju branżach. Jak wyszczególnił, przedsiębiorstwa z branży ochrony zdrowia i pomocy społecznej otrzymały pomoc w wysokości ponad 700 mln zł, a z branży edukacyjnej i naukowej - finansowanie w wysokości ponad 1,5 mld zł. Dodał, że program działa do końca lipca, zapraszając do współpracy wszystkie firmy.

"Chcemy także uruchomić wkrótce wsparcie dla dużych firm, czekamy na zgodę Komisji Europejskiej na udzielanie tego finansowania" - poinformował.

Tarcza Finansowa to program Polskiego Funduszu Rozwoju, mający na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Warunkiem zgłoszenia się do programu jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do miesiąca poprzedniego, bądź analogicznego miesiąca roku ubiegłego. Wartość Tarczy Finansowej to 100 mld zł.(PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś