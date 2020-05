Francja: Rada Stanu zakazała policji używania dronów do monitoringu ludności

Źródło: PAP

Francuska Rada Stanu zakazała policji używania dronów do monitorowania tego, czy paryżanie przestrzegają obostrzeń przeciwepidemicznych, tłumacząc to prawem obywateli do zachowania prywatności. Nakazała również otwarcie miejsc kultu religijnego.