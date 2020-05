TIM miał 0,54 mln zł zysku netto, 12,51 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - TIM odnotował 0,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,31 mln zł wobec 7,14 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 12,51 mln zł wobec 11,86 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,08 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 207,55 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2020 roku przychody grupy kapitałowej TIM wyniosły 240 079 tys. zł i były o 15,7% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Główna ich część została wypracowana przez TIM S.A. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2020 roku spółka uzyskała 213 174 tys. zł przychodów, czyli o 13,4% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody TIM S.A. ze sprzedaży w kanale e-commerce wyniosły 155 316 tys. zł, co stanowiło 72% przychodów spółki. Dynamiczny wzrost sprzedaży był efektem wielu aktywności sprzedażowych podejmowanych przez spółkę, utrzymywania pozytywnego trendu w obszarze rosnącej liczby klientów oraz wykorzystanie hybrydowego modelu sprzedaży łączącego zalety sprzedaży online ze wsparciem sprzedaży przez wykwalifikowanych specjalistów w sieci sprzedaży" - czytamy w raporcie.

Największą część swojej sprzedaży TIM generuje we współpracy z hurtownikami. W strukturze sprzedaży utrzymuje się jednak trend spadkowy udziału sprzedawców na korzyść przede wszystkim klientów z branży instalatorów, pracujących przy dużych inwestycjach, jak i wykonujących proste instalacje domowe. W I kwartale 2020 roku we wszystkich segmentach klientów TIM zanotował dodatnie dynamiki sprzedaży. Mimo że platforma sprzedażowa TIM.pl nie jest zaprojektowana z myślą o sprzedaży B2C, grupa konsumentów korzystających z oferty e-sklepu TIM S.A. urosła w I kwartale br. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 4,51 mln zł wobec 5,73 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)