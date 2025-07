Szef państwa ukraińskiego przybył na Półwysep Jutlandzki w Danii, by uczestniczyć w mieście Aarhus w oficjalnym rozpoczęciu duńskiego przewodnictwa w Radzie UE.

Setki tysięcy amerykańskich dronów trafi na Ukrainę jeszcze w tym roku

Memorandum z amerykańską firmą podpisano w trakcie wizyty w Danii – napisał Zełenski na platformie X.

„Mowa o setkach tysięcy dronów już w tym roku oraz o możliwości znacznego zwiększenia produkcji w przyszłym roku. Drony przechwytujące do niszczenia wrogich dronów i rakiet, kwadrokoptery do rozpoznania i korygowania ognia, uderzeniowe drony dalekiego zasięgu – tego wszystkiego będzie znacznie więcej, dokładnie po to, by realizować nasze cele obronne i chronić życie Ukraińców” – podkreślił ukraiński przywódca.

Zełenski zapowiedział, że podczas wizyty w Danii będzie kontynuował działania nad kolejnymi porozumieniami, które będą dotyczyły „wspólnej produkcji, wspólnego rozwoju i wspólnej obrony”.