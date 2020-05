BNP Paribas BP umożliwia umówienie wizyty w banku za pomocą Booksy



Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska umożliwił klientom za pomocą aplikacji Booksy umówienie wizyty w 100 wytypowanych placówkach, podał bank. Aplikacja Booksy dostępna jest na telefonach z systemami Android oraz iOS.

"Nowe okoliczności wymagają nowych rozwiązań, często rewolucyjnych - jak na przykład bank dostępny na platformie dotychczas kojarzącej się z wizytami u fryzjera lub rehabilitanta. Nasza współpraca z Booksy ma wielką szansę stać się przełomem w relacjach klientów z instytucjami finansowymi. To wynik wiary w konieczność ciągłego dostosowywania się do otoczenia i konsekwencja błyskawicznego działania w duchu startupowym. Zdiagnozowaliśmy potrzebę i wybraliśmy najbardziej efektywny sposób, by na nią odpowiedzieć" - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej i biznesowej BNP Paribas BP Przemysław Furlepa, cytowany w komunikacie.

Bank od środy 20 maja br. wprowadza do usług finansowych funkcjonalność ze świata e-commerce, aby maksymalnie uprościć kontakt klienta z bankiem i ograniczyć czas, który spędza w oddziale.

BNP Paribas BP podał, że jest pierwszym bankiem na świecie, który wchodzi we współpracę z twórcami aplikacji, która zrewolucjonizowała branżę fryzjerską czy urodową.

"Booksy, dzięki ponad 7 mln użytkowników w wielu krajach i współpracy z technologicznymi gigantami, jak Facebook, ma realną szansę stać się "jednorożcem", czyli start-upem wartym ponad miliard dolarów. Dotychczas nie udało się to żadnej polskiej firmie" - czytamy także.

W aplikacji Booksy każdy - nie tylko obecni klienci - będzie mógł umówić wizytę w 100 wytypowanych placówkach Banku BNP Paribas. Jednym kliknięciem wybierzemy oddział, a kolejnym datę i termin spotkania. Następny krok to wybór tematu spotkania z dostępnej listy, na której znajdą się: pożyczka hipoteczna/kredyt hipoteczny oraz inwestycje, oszczędności i konta. Cały proces może zająć mniej niż minutę. Po umówieniu spotkania, dostaniemy potwierdzenie mailem, a w przeddzień - przypomnienie, podano także.

"W Booksy głęboko wierzymy, że technologia może skutecznie pomóc w walce z epidemią. Nowa sytuacja wymaga zmiany naszych zachowań i daje to olbrzymi potencjał do umawiania się przez aplikację. Jest to bezpieczne, skuteczne, wygodne i bardzo proste. Dla Booksy to przełomowy moment. Cieszy nas bardzo, że potencjał naszej aplikacji wykorzysta wymagająca najwyższego standardu instytucja finansowa, jaką jest bank. To początek zupełnie nowego Booksy" - powiedział CEO Booksy Stefan Batory, cytowany w komunikacie.

Jeśli udogodnienie spotka się z pozytywną reakcją klientów, Bank BNP Paribas będzie rozwijać współpracę z Booksy. W planach jest objęcie usługą pozostałych oddziałów i dodanie możliwości umawiania spotkań z doradcami o innych specjalizacjach, podsumowano.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)