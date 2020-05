Digitree Group miała 0,13 mln zł straty netto, 1,25 mln zł EBITDA w I kw. 2020



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Digitree Group odnotowała 0,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 0,12 mln zł wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej.

"Skonsolidowana EBITDA w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 1 250 tys. zł, wobec 533 tys. zł w pierwszym kwartale 2019 roku, tj. wzrosła o 134% rok do roku. Powyżej wskazany wynik EBITDA był również wyższy niż ten osiągnięty w II oraz III kwartale 2019 r. i nieznacznie niższy niż osiągnięty w IV kwartale 2019 r. Dane te potwierdzają, że technologiczna grupa utrzymuje dobry trend kwartalnej poprawy wyników, rozpoczęty z końcem pierwszej połowy ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,37 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 13,97 mln zł rok wcześniej.

"Powodem 11-proc. spadku przychodów grupy było m.in. zaprzestanie obejmowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychodów spółki Adepto sp. z o.o. z uwagi na zawartą we wrześniu ubiegłego roku umowę inwestycyjną, na podstawie której udział Digitree Group S.A. w spółce zależnej zmniejszył się do 40%. Dodatkowy wpływ na poziom przychodów w I kwartale 2020 r., miały przychody osiągnięte przez grupę w styczniu i marcu br. Pierwsze większe zlecenia kampanii marketingowych w 2020 roku zaczęły pojawiać się stosunkowo późno, dopiero w drugiej połowie stycznia, natomiast w marcu na nieco niższy poziom osiąganych przychodów wpływ miała pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w działaniach marketingowych niektórych firm współpracujących z Grupą Digitree Group" - czytamy dalej.

"Patrząc z perspektywy całej Grupy, porównując I kwartał roku 2019 do I kwartału roku bieżącego, zauważyć możemy poprawę wyniku w pewnych pozycjach, w szczególności w zakresie EBITDA. W I kwartale tego roku grupa wypracowała zysk na działalności operacyjnej, jak również zmniejszyła koszty prowadzenia działalności, na co wpływ miało głównie inne podejście do prowadzenia projektów w obszarze IT, jak i zmiany na polu związanym z obsługą klientów. To efekt ciężkiej pracy całego zespołu. Pracujemy też nad dalszą poprawą wyników w szczególności w pozycji zysku netto, który dość dobrze wypadł w IV kwartale roku 2019, a porównując wynik I kwartału rok do roku, również zauważyć można jego znaczną poprawę" - skomentował wyniki członek zarządu Przemysław Marcol, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,03 mln zł wobec 0,37 mln zł straty rok wcześniej.



Digitree Group (dawniej Sare) to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.



