- MON informuje:

22 maja br. (piątek), o godz. 14.00 w Giżycku, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej będzie uczestniczył w podpisaniu umów na dostawę moździerzy samobieżnych RAK oraz mundurów dla żołnierzy Wojska Polskiego.

Umowa zakłada dostawę 40 egzemplarzy 120 mm samobieżnych moździerzy kołowych RAK w latach 2022-2024 przez konsorcjum Huta Stalowa Wola S.A. i ROSOMAK S.A. oraz 20 egzemplarzy artyleryjskich wozów dowodzenia na podwoziu KTO ROSOMAK. Druga z podpisywanych umów dotyczy zakupu blisko 440 tys. kompletów mundurów polowych, których dostawy w dwóch kolejnych latach zapewni MASKPOL S.A. Planujemy wystąpienie szefa MON.

Zapraszamy do udziału przedstawicieli mediów. Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, nr legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego, przyjmuje rzecznik prasowy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej za pośrednictwem poczty elektronicznej: 15bz.rzecznik@ron.mil.pl do 22 maja br. (piątek) do godz. 9.00.

W dniu wydarzenia akredytowani przedstawiciele mediów proszeni są o przybycie do 15.GBZ (Giżycko, al. Wojska Polskiego 21) do godz. 13.00. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 12.30.Szczegółowych informacji dotyczących udziału mediów w wydarzeniu udziela kpt. Martyna Kupis, tel. 723 251 615. Informacji na temat udziału ministra obrony udziela płk Piotr Walatek, Centrum Operacyjne MON, tel. 727 041 479.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej wyznaczył priorytet do zakupów dla Sił Zbrojnych w zakładach polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wojsko Polskie zwiększając swoje zdolności, wspiera polski przemysł zbrojeniowy. W roku 2019, 60% budżetu modernizacyjnego skierowano do krajowych producentów. W bieżącym roku wartość ta wzrośnie, kontrakty dla polskich firm obejmą m.in. zakup hełmów kompozytowych z Maskpolu i karabinków GROT z Fabryki Broni w Radomiu. Pracujemy nad pozyskaniem kolejnych kilkudziesięciu tysięcy 30 mm oraz 23 mm naboi dla Sił Zbrojnych z Mesko. Planujemy także zakup 60 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak-S do przewozu przenośnych zestawów Spike.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)