JSW nie zakłada ograniczenia nakładów inwestycyjnych w tym roku



Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie zakłada ograniczenia poziomu nakładów inwestycyjnych w tym roku, poinformował wiceprezes Artur Dyczko.

"To, co jest istotne, to elastyczność i smukłość działania, a ona nie jest możliwa, jeśli nie będą realizowane inwestycje. W tej chwili mogę ze spokojem poinformować, że jeżeli chodzi o inwestycje w grupie, to na razie nie widzimy problemów z ich realizacją. Na pewno nie będziemy podejmować żadnych radykalnych działań, jeżeli chodzi o roboty korytarzowe" - powiedział Dyczko podczas telekonferencji.

Podkreślił, że inwestycje są konieczne, aby kontynuować rozwój spółki zgodnie z wcześniej założonym planem.

"Żeby tego nie stracić, musimy dalej realizować plan inwestycyjny. Oczywiście, przyglądamy się sytuacji na rynku i bardzo mocno przyglądamy się niektórym obszarom inwestycyjnym, ale wiemy dobrze, że ruchy na giełdzie, na rynku są wpisane w logikę funkcjonowania spółki wydobywczej" - powiedział wiceprezes.

W I kw. 2020 r. JSW zrealizowała 453,8 mln zł nakładów inwestycyjnych.

Grupa założyła, że nakłady inwestycyjne w 2020 r. wyniosą ponad 2 mld zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)