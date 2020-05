Niebawem wyjdziemy na ulice bez maseczek? Premier zachęca do powrotu do restauracji

Źródło: PAP

Zachęcam wszystkich do powrotu do restauracji i do polskich hoteli - powiedział Mateusz Morawiecki w piątek na konferencji podczas wizyty na Dolnym Śląsku. Szykujemy się do tego, żeby obowiązek noszenia maseczek na powietrzu również zlikwidować - dodał.