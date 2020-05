Ten Square Games oczekuje długoterminowych efektów inwestycji marketingowych



Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Ten Square Games zdecydowanie zwiększył wydatki marketingowe i liczy, że inwestycja będzie zwracać się w długim terminie, poinformował COO spółki Arkadiusz Pernal. Ten Square Games planuje ponadto global launch nowych gier w II półroczu.

"W efekcie wirusa miało miejsce masowe wycofywanie budżetów marketingowych, np. firm turystycznych. My chcieliśmy przekuć tę sytuację na swoją korzyść. Wzrost wydatków marketingowych z naszej strony to bardzo logiczna konsekwencja sytuacji i najlepsza inwestycja. Już idą za tym przychody, które skoczyły w kwietniu. 'Fishing Clash' w jeden kwartał został przeskalowany dwukrotnie. Wcześniej nawet byśmy o tym nie marzyli. Inwestycja będzie odzyskiwana będzie przez lata, a my będziemy odcinać kupon od momentu rynkowego" - powiedział Pernal podczas wideokonferencji.

Jak zaznaczył, wydatki marketingowe realizowane są "w analityczny sposób" - spółka mierzy i prognozuje wydatki i efekty. W kwietniu emitent zainwestował w marketing kwotę ok. 20 mln zł, a w maju wydatki jeszcze wzrosły.

CFO spółki Magdalena Jurewicz dodała, że aktualnie firma zatrudnia ok. 230 osób. Ponadto otworzyła biuro w Warszawie, co ma się - według słów CFO - przełożyć również pozytywnie na wyniki. Warszawskie studio ma pracować nad nowym projektem. Szacunkowo Ten Square Games ma zatrudniać ok. 250 osób na koniec tego roku. Jurewicz zaznaczyła, że koszty są pod kontrolą, "nie ma większych niepokojów, a wszystko przekłada się na rekordowe zyski".

"Liczymy, że kolejne miesiące również będą bardzo dobre" - stwierdziła Jurewicz.

Jak wskazał zarząd, Ten Square Games realizuje łącznie 8 równoległych projektów.

CEO spółki Maciej Zużałek zaznaczył, że aktualne priorytety to praca nad rozwojem portfolio produktowego, reorganizacja firmy w celu polepszenia warunków pracy i poprawy efektywności, praca nad wejściem do Chin (spółka prowadzi dialog z partnerem i czeka na licencję).

"Trzy tytuły mamy w soft launch, a jeden w produkcji. W III/IV kwartale zakładamy global launch. Kolejnym priorytetem jest dywersyfikacja firmy. Warszawskie biuro będzie pracować nad nowym produktem. Szukamy nowych firm, które mogą dołączyć do naszej rodziny, nie na szybko, ale żeby zrobić ciekawe, strategiczne akwizycje z synergizm przychodowymi" - powiedział CEO.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)