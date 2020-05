W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Od poniedziałku w szkołach podstawowych są organizowane zajęcia dla uczniów klas I-III; forma zajęć dla nich ma być uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie danej gminy, w której szkoła się znajduje oraz od możliwości spełnienia wytycznych sanitarnych. Organizowane są też w szkołach stacjonarne konsultacje dla ósmoklasistów i dla maturzystów. Jednocześnie nadal prowadzona jest nauka zdalna.

"Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. W związku z tym minister edukacji narodowej oraz minister zdrowia podjęli decyzję o wsparciu szkół i placówek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem" - przypomniała rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska.

W czwartek do dyrektorów szkół podstawowych, szkół muzycznych I stopnia i do poradni psychologiczno-pedagogicznych przekazane zostało pismo z Ministerstwa Zdrowia z prośbą o składanie deklaracji dotyczących chęci otrzymania automatycznych dyspenserów i płynów do dezynfekcji.

"Mamy już ponad 11 tys. złożonych wniosków przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych o bezpłatne dodatkowe środki ochrony, czyli dyspenserów i płynów do dezynfekcji. Czekamy na kolejne zgłoszenia. Termin na składanie wniosków został przedłużony do 29 maja" - poinformowała Ostrowska.

Wnioski należy składać za pośrednictwem strony internetowej https://soi.mz.gov.pl. Formularz dla szkół jest w specjalnie dedykowanej dla nich zakładce "Szkoły".

Dyspensery przekazywane są na bezpłatne użytkowanie na 18 miesięcy, objętych gwarancją i serwisem producenta. Po tym czasie po stronie szkoły pozostaje kwestia ewentualnej dalszej współpracy w zakresie użytkowania dyspensera. Użyczającym jest Polfa Tarchomin S.A.

"Montaż dyspenserów rozpoczął się już wczoraj. Urządzenia będą montowane stopniowo w kolejnych szkołach i placówkach, które zgłosiły takie zapotrzebowanie" - podała rzeczniczka resortu edukacji.

Resort edukacji informuje też, że uwzględniając terminy powrotu dzieci i uczniów do przedszkoli oraz szkół systematycznie prowadzone są dostawy płynu do dezynfekcji, organizowane przez właściwych wojewodów. Od marca do placówek oświatowych, które nie zostały zamknięte dostarczany jest płyn dezynfekujący. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka