ML System miał 1,41 mln zł zysku netto, 4,17 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - ML System odnotował 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,66 mln zł wobec 1,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 4,17 mln zł, wobec 3,15 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,69 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 15,63 mln zł rok wcześniej.

"Rezultaty wypracowane w I kwartale bieżącego roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Odzwierciedlają przyjętą strategię koncentracji na kontraktach wysokomarżowych. W kolejnych kwartałach będziemy kontynuować dywersyfikację produktów i kanałów sprzedaży, rozwój oferty usług w ramach Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz ekspansję na nowe rynki zagraniczne. Celem na 2020 r., obok wzrostu sprzedaży, jest dalsza poprawa rentowności" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

W 2020 r. firma zamierza przeznaczyć na inwestycje ok. 50 mln zł, które w zasadniczej części dotyczą projektu Quantum Glass oraz obszaru B+R. Ostateczna skala wydatków będzie zależna od sytuacji rynkowej, podano również.

Wśród aktualnie realizowanych projektów zagranicznych jest m.in. budynek biurowy parku nauki w szwedzkiej Uppsali, gdzie ML System dostarczy moduły fotowoltaiczne na fasadę wentylowaną o łącznej powierzchni 250 m2 i mocy instalacji 21 kWp. Wykonawcą rozwiązań PV przy inwestycji jest Solkompaniet, a deweloperem Vasakronan, zaznaczono.

"Ponadto, otrzymaliśmy zamówienie na dostawę do centrum turystycznego w norweskim Dalsnibba modułów fotowoltaicznych z powłoką z kropek kwantowych o łącznej powierzchni 35 m2. Trafią one na przeszkloną elewację budynku położonego na wysokości 1500 m n.p.m. To już czwarta w tym roku, po Stavanger, Sztokholmie i wspomnianej wyżej Uppsali, realizacja skandynawska. Potwierdza to silną pozycję ML System w tej części Europy, gdzie kontrahenci doceniają wysoką jakość wykonania produktów. Obok aspektu estetycznego należy wspomnieć o wątku ekologicznym, idealnie wpisującym się w tamtejsze trendy, tj. dążenia do poprawy jakości powietrza i wyeliminowania efektu cieplarnianego" - dodał Cycoń.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 1,44 mln zł wobec 0,97 mln zł zysku rok wcześniej.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)