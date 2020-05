Echo miało 40,63 mln zł zysku netto, 102,76 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Echo Investment odnotowało 40,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 31,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Echo Investment cieszy się stabilną sytuacją finansową. Grupa utrzymuje wysoki stan gotówki: na koniec pierwszego kwartału było to ponad 450 mln zł. Wartość naszych aktywów wynosi 5 mld zł i jest o blisko 20% wyższa niż rok temu, przy czym wzrost wartości projektów komercyjnych i mieszkaniowych w budowie i przygotowaniu wyniósł w tym okresie 36%. To kierunek zgodny z naszą strategią wzmacniania naszej pozycji jako stabilnego i zdywersyfikowanego lidera w sektorze deweloperskim. Niezmiennie obserwujemy spowodowane pandemią zmiany zachodzące w gospodarce i uważnie analizujemy nasze plany na nadchodzące miesiące. Priorytetem jest zachowanie silnej pozycji finansowej i zdrowego tempa wzrostu" - napisał prezes Nicklas Lindberg w liście załączonym do raportu.

Zysk operacyjny wyniósł 102,76 mln zł wobec 52,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 155,98 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 69,42 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży segmentu mieszkaniowego wyniosły 74,29 mln zł (w tym 73,82 mln zł ze sprzedaży lokali), segmentu biurowego 20,94 mln zł (w tym wynajem 8,59 mln zł i wykończenie 12,21 mln zł), segmentu handlowego 12,2 mln zł (w tym wynajem 11,59 mln zł), a segmentu Resi4Rent 47,81 mln zł.

W I kwartale 2020 r. Echo Investment sprzedało 399 mieszkań, wobec 352 w pierwszym kwartale 2019 r. Od początku roku do daty opublikowania raportu, spółka oddała do użytku projekty: Widoki Mokotów w Warszawie, Osiedle Jarzębinowe VI w Łodzi, Osiedle Jaśminowe IV w Poznaniu i Ogrody Graua we Wrocławiu. To przełożyło się na przekazanie klientom w pierwszym kwartale 190 mieszkań, co jest znaczącym wzrostem wobec jedynie 23 mieszkań przekazanych w analogicznym okresie 2019 r., podano także.

Z kolei Resi4Rent, instytucjonalna platforma mieszkań na wynajem, dostała w minionym kwartale pozwolenie na użytkowanie drugiej inwestycji we Wrocławiu - Resi4Rent Kępa Mieszczańska. Dzięki temu ma w ofercie już blisko 800 mieszkań. Wszystkie projekty mają bardzo dobre tempo wynajmu. W trzecim kwartale 2020 r. ruszy wynajem kolejnych 450 lokali zlokalizowanych w stołecznych Browarach Warszawskich. "Uważamy, że ograniczona podaż nowo rozpoczętych mieszkań w połączeniu z niepewnością wobec rozwoju sytuacji gospodarczej jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi instytucjonalnego rynku wynajmu mieszkań, dlatego jesteśmy pewni osiągnięcia strategicznego celu Resi4Rent, czyli zbudowania platformy 7,5 tys. mieszkań na wynajem do 2024 r." - czytamy także w raporcie.

Echo podało także, że miało na koniec I kwartału 2020 r. w budowie biurowce o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 180 tys. m2. "Również w tym segmencie wszystkie budowy przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Spółka bez przerwy prowadzi również obiecujące negocjacje dotyczące wynajmu budowanych projektów, jak i sprzedaży tych gotowych" - dodano.

"Kontynuujemy rozwój CitySpace, naszego operatora elastycznych biur serwisowanych. Jego najemcy mogli ostatnio docenić możliwość korzystania z wirtualnego biura, a w warunkach po epidemii zauważamy wzrost zainteresowania wynajmem biurek na dni lub nawet godziny, w ramach rozbudowy oferty CitySpace" - czytamy dalej.

W 2020 r. Echo Investment zakończy prace budowlane w swojej flagowej, wielofunkcyjnej inwestycji Browary Warszawskie, przypomniano także.

Spośród wszystkich segmentów, w których działa Echo Investment, nieruchomości handlowe zostały najbardziej dotknięte przez ograniczenia związane z epidemią. Wraz z kolejnymi krokami odmrażania gospodarki, działanie katowickiego Libero oraz warszawskiej Galerii Młociny wraca do normalności. Wymagało to dużo wysiłku oraz partnerskiego podejścia w negocjacjach z najemcami. Echo Investment uzgodniło porozumienia z ponad 90% najemców, natomiast z pozostałymi ma uzgodnione wstępne warunki i w najbliższym czasie spodziewa się zakończyć rozmowy z sukcesem, podała także spółka.

"Sytuacja epidemiologiczna po raz kolejny pokazała przewagi naszej firmy, jakimi są dywersyfikacja działalności na różne sektory nieruchomości, stabilność finansowa i posiadanie własnych zespołów odpowiadających za wszystkie podstawowe funkcje w procesie deweloperskim. Ze względu na wprowadzenie obostrzeń, skupiliśmy nasze wysiłki na zapewnieniu ciągłości działania: utrzymaniu prac na placach budowy, kontaktów z klientami, a także bezpiecznego i efektywnego systemu pracy zatrudnionych przez nas osób" - skomentował Lindberg.

"Obserwujemy spowodowane pandemią zmiany zachodzące w gospodarce i uważnie analizujemy nasze plany na nadchodzące miesiące. Priorytetem jest zachowanie silnej pozycji finansowej i zdrowego tempa wzrostu" - zakończył CFO Maciej Drozd.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 46,54 mln zł wobec 61,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)