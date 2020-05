Ergis miał 6,41 mln zł zysku netto, 16,67 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Ergis odnotował 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,6 mln zł wobec 6,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 204,76 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 201,9 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2020 roku ceny surowców strategicznych były niższe niż w kwartale poprzednim oraz analogicznym kwartale roku poprzedniego, a w przypadku PET oraz zmiękczaczy znacząco niższe. Jest to sytuacja sprzyjająca, ale niekorzystny dla grupy jest fakt, że cena płatka PET jest nadal niższa od ceny pierwotnego PET. Przychody ze sprzedaży grupy za 1 kwartał 2020 były wyższe o 1,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku przy średnim kursie PLN/EUR wyższym o 2,3%" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik rentowności brutto sprzedaży w był wyższy r/r i wyniósł 17,2% (wobec 14,6%), a wartość marży wzrosła znacząco z 29,5 mln zł za I kwartał 2019 do 35,3 mln zł za I kwartał 2020 r.

"Grupie sprzyjał wzrost kursu euro oraz poprawa rentowności w sektorze twardych folii opakowaniowych. Z powodu wzrostu kosztów ogólnych i sprzedaży (o około 2,2 mln zł) oraz dokonanymi, w związku ze zwiększonym ryzykiem powstania zatorów płatniczych, odpisami aktualizacyjnymi wartości należności (2,1 mln zł), wartość EBITDA grupy rosła w wolniejszym tempie niż marża - z 12 931 tys. zł w I kwartale 2019 roku do 16 674 tys. zł w I kwartale 2020 roku" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 5,9 mln zł wobec 5,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

