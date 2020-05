BNP Paribas udzieli ok. 630 mln zł finans. polskich projektów OZE grupy Qair



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Bank BNP Paribas podpisał umowy kredytowe ze spółkami zależnymi Qair Polska oraz jej partnerów na finansowanie konsorcjalne typu project finance w kwocie ok. 630 mln zł istniejących oraz nowo powstających farmy wiatrowe i fotowoltaiczne w Polsce, podał bank. Inwestycję współfinansuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

"W ramach konsorcjum z EBOR, Bank BNP Paribas współfinansuje pięć polskich spółek celowych, których właścicielami są dwaj doświadczeni sponsorzy - francuski producent i operator energii odnawialnej Qair oraz francuski fundusz infrastrukturalny RGreen Invest. Portfel obejmuje budowę trzech farm wiatrowych o łącznej mocy 68MW, a także refinansowanie nabycia już działających farm wiatrowych o łącznej mocy 106MW" - czytamy w komunikacie.

Oprócz tego, BNP Paribas samodzielnie sfinansuje inwestycje w trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 25MW. Umowy zostały podpisane już z 3 spółkami celowymi, jeszcze w maju planowane jest podpisanie kolejnych 5 umów.

"Świat stoi przed strategicznymi decyzjami dotyczącymi kierunków rozwoju i nie mamy wątpliwości, że znaczenie ekologii w każdym aspekcie naszego życia będzie rosło. 'Zielone' inwestycje są podwójnie opłacalne - zarówno ze społecznego, jak i finansowego punktu widzenia. Cieszymy się, że skala przedsięwzięć, w które angażuje się Bank, może być jeszcze większa dzięki współpracy z tak uznaną instytucją jak EBOR. To dla nas dowód zaufania i słuszności obranego kierunku rozwoju" - powiedział wiceprezes Banku BNP Paribas Polska Andre Boulanger, cytowany w komunikacie.

"Od samego początku Qair koncentrował się na transformacji energetycznej, rozwijając, budując i obsługując aktywa odnawialne we Francji, Europie i reszcie świata. Finansowanie przez EBOiR i Bank BNP Paribas zarówno istniejących, jak i nowych inwestycji w Polsce jest wyraźnym sygnałem, że nasze zaangażowanie w promocję ekologicznej energii elektrycznej okazuje się teraz bardziej istotne niż kiedykolwiek. To również element długoterminowej, ponad pięcioletniej strategii Qair w Polsce" - dodał prezes Qair Jean-Marc Bouchet.

Qair to producent energii posiadający aktywa o mocy 220 MW - wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Projekty grupy znajdujące się w fazie finansowania i budowy mają moc 780 MW, kolejne 3 GW to rozwijane aktywa z potencjałem realizacji w przyszłości.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)