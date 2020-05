Prezes Echo: W tym roku koncentrujemy się na pozwoleniach i projektowaniu



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Echo Investment w pozostałej części bieżącego roku chce się koncentrować bardziej na pozyskiwaniu pozwoleń na realizację swoich inwestycji i ich projektowaniu, podczas gdy w 2019 r. i w I kw. 2020 r. aktywniej nabywało grunty, poinformował prezes Nicklas Lindberg.

"2019 r. to było kupowanie, 2020 to uzyskiwanie pozwoleń. Nasz zespół zajmuje się teraz rozwijaniem projektów, tak, że gdy rynek będzie w pełnym rozruchu, my będziemy gotowi do startu" - powiedział Lindberg podczas wideokonferencji.

Zarząd poinformował, że deweloper chce się skupiać na dużych, wieloetapowych projektach, w tym trzech w Warszawie (Towarowa22, Kabaty, Empark) i działkach nabytych od Tesco w I kw. 2020 r.

Dotąd w 2020 r. Echo nabyło lub zabezpieczyło działki o wartości 227 mln zł. Nabyło za 39 mln zł grunt w Krakowie przy ul. Puszkarskiej pod 29,9 tys. m2 biur i mieszkań oraz zabezpieczyło działki pod 238,7 tys. m2 biur i mieszkań w Krakowie, Poznaniu i Łodzi za 188 mln zł.

W 2019 r. Echo wydało na zakup działek 294 mln zł. W 2019 r. średnia cena za m2 powierzchni pod najem lub do sprzedaży wyniosła 1 723 zł, a w I kw. br. - 845 zł.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)