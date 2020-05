Grupa BIK miała 6,02 mln zł zysku netto, 13,69 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Grupa Biura Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowała 6,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W I kwartale br. w pełni zrealizowaliśmy założenia biznesowe finalizując budowę pierwszego etapu nowego centrum logistycznego pod Wrocławiem i przekazując gotowe powierzchnie głównemu najemcy. Wpływ pandemii koronawirusa na dotychczasową działalność operacyjną oceniamy jako bardzo ograniczony. Towarzysząca pandemii deprecjacja naszej waluty względem euro miała istotny wpływ na wzrost wartości nieruchomości ale jednocześnie wpłynęła również na wzrost zobowiązań kredytowych wyrażonych w euro" - powiedział prezes Mirosław Koszany, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.



Zysk operacyjny wyniósł 13,69 mln zł wobec 2,72 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,68 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 5,29 mln zł rok wcześniej.

"Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych i handlowych w pierwszym kwartale 2020 roku osiągnął 3,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, względem 5,3 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku. Spadek przychodów to głównie efekt zmian w strukturze aktywów, gdzie po sprzedaży w ub.r. Centrum Logistycznego Sosnowiec 1. Nowy obiekt - BIK Park Wrocław 1 - nie rozpoczął jeszcze pełnej działalności operacyjnej. Grupa w pierwszych trzech miesiącach br. zanotowała 13,7 mln zł zysku operacyjnego względem 2,7 mln zł rok wcześniej . Wykazała jednocześnie ponad 5,5 mln zł zysku netto [ogółem] co jest ponad trzykrotnie lepszym wynikiem niż w analogicznym okresie poprzedniego roku kiedy wypracowała blisko 1,8 mln zł" - czytamy dalej.

Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła w pierwszych trzech miesiącach roku o 6% do 97,7 mln zł. Z kolei wycena nieruchomości inwestycyjnych zwiększyła się o 8% do poziomu 191,4 mln zł. W pierwszym kwartale br. Grupa BIK zakończyła budowę pierwszego etapu centrum logistycznego BIK Park Wrocław I w Kątach Wrocławskich. Gotowa powierzchnia liczy 25 tys. m2 z czego głównemu najemcy przekazano 15,5 tys. m2, podano także.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 0,2 mln zł wobec 0,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych. BIK rozwija działalność od 1996 roku, od listopada 2016 r. jest notowane na głównym parkiecie GPW.

(ISBnews)