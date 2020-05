mBank oferuje wykup obligacji trzech serii za łącznie do 400 mln euro



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - mBank skierował zaproszenie do przedstawienia do wykupu obligacji wyemitowanych przez mFinance France o łącznej wartości nominalnej 1 mld euro oraz obligacji wyemitowanych przez mBank o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro, podał bank. Bank zamierza nabyć obligacje do maksymalnej łącznej wartości świadczenia nieprzekraczającej 400 mln euro.

"Bank skierował do posiadaczy pozostających w obrocie:

1. wyemitowanych przez mFinance France S.A., podmiot zależny banku, w dniu 26 września 2016 r. obligacji serii 6 o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 euro o stałym oprocentowaniu 1,398%, kod ISIN: XS1496343986, o terminie wykupu przypadającym w dniu 26 września 2020 r. oraz notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych (Luxembourg Stock Exchange);

2. wyemitowanych przez mFinance France S.A., podmiot zależny banku, w dniu 26 listopada 2014 r. obligacji serii 5 o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 euro o stałym oprocentowaniu 2,000%, kod ISIN: XS1143974159, o terminie wykupu przypadającym w dniu 26 listopada 2021 r. oraz notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych; oraz

3. wyemitowanych przez bank w dniu 5 września 2018 r. obligacji serii 9 o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 euro o stałym oprocentowaniu 1,058%, kod ISIN: XS1876097715, o terminie wykupu przypadającym w dniu 5 września 2022 r. oraz notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych,

zaproszenia do przedstawienia tych obligacji do wykupu (ang. tender offer) przez bank w zamian za świadczenie pieniężne" - czytamy w komunikacie.

Przewidywaną data wygaśnięcia oferty wykupu jest 5 czerwca 2020 r., a wyniki oferty wykupu mają zostać opublikowane w dniu 8 czerwca 2020 r. w drodze, między innymi, ogłoszenia na stronie internetowej luksemburskiej giełdy papierów wartościowych. Rozliczenie oferty wykupu planowane jest na 10 czerwca 2020 r.

Bank zamierza nabyć obligacje do maksymalnej łącznej wartości świadczenia nieprzekraczającej 400 mln euro, zgodnie z memorandum dotyczącym oferty wykupu.

W związku z wykupem mBank zapłaci świadczenie pieniężne:

- w przypadku obligacji 2020 w wysokości 100% wartości nominalnej;

- w przypadku obligacji 2021 w wysokości 100,50% wartości nominalnej;

- w przypadku obligacji 2022 w wysokości 98% wartości nominalnej.

Bank zapłaci również narosłe i niewypłacone odsetki od obligacji.

Intencją banku jest umorzenie obligacji 2022 nabytych przez bank w związku z danymi ofertami złożonymi w ramach oferty wykupu. Intencją banku jest przedstawienie do umorzenia obligacji 2020 i obligacji 2021 nabytych przez bank w związku z danymi ofertami złożonymi w ramach oferty wykupu, przy czym bank może zatrzymać te obligacje w swoim posiadaniu przez pewien okres po rozliczeniu oferty wykupu. Obligacje, które nie zostaną prawidłowo przedstawione do wykupu lub zaakceptowane przez bank w związku z danymi ofertami złożonymi w ramach oferty wykupu pozostaną w obrocie po rozliczeniu transakcji wykupu, podano także.

"Celem oferty wykupu jest umożliwienie bankowi i jego podmiotom zależnym (razem, 'grupa') utrzymania ostrożnego oraz proaktywnego podejścia do zarządzania finansowaniem i płynnością grupy, w szczególności ze względu na to, że obligacje nie kwalifikują się jako zobowiązania kwalifikowalne i nie zaliczają się do wymogu MREL (minimum required own funds and eligible liabilities) z perspektywy jednostkowej banku" - czytamy dalej.

mBank powołał Commerzbank Aktiengesellschaft oraz J.P. Morgan Securities plc jako oferujących, podano także.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r. Jego większościowym akcjonariuszem (69,3%) jest niemiecki Commerzbank.

(ISBnews)