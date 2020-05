Nowy Jork odmraża gospodarkę miasta. Setki tysięcy ludzi może wkrótce wrócić do pracy

Źródło: PAP

Od 200 do 400 tys. nowojorczyków ma prawdopodobnie wrócić w najbliższych tygodniach do pracy. Nastąpi to, jeśli zgodnie z przewidywaniami od 8 czerwca rozpocznie się stopniowy proces reaktywowania gospodarki miasta - poinformował burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio.