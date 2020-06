Jak podał rzecznik KGP, od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce policja sprawdziła osoby skierowane na kwarantannę ponad siedem milionów razy. Ostatniej doby było to 70887 osób; w ok. 1000 przypadków funkcjonariusze stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych.

"Powiatowy Państwowy Inspektor sanitarny na osoby uchylające się od kwarantanny może nałożyć karę pieniężną do 30 tys. zł" - przypomniał insp. Mariusz Ciarka.

Ponadto w czasie minionych 24 godzin w co najmniej 20 przypadkach osoby, będące na kwarantannie, zwróciły się z prośbą do funkcjonariuszy o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci.

Podczas ostatniej doby policja skontrolowała także 2 tysiące pojazdów komunikacji zbiorowej, a ogółem było to już ponad ponad 260 tysięcy.

Ciarka poinformował ponadto, że od marca 177 policjantów zostało zakażonych, a 148 z COVID-19 wyzdrowiało. "Od początku epidemii ok. 3000 funkcjonariuszy było na kwarantannie, obecnie jest jej poddanych 133" - dodał rzecznik KGP.(PAP)

Autor: Aleksandra Kuźniar, Bartłomiej Figaj