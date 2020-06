Klienci banków spółdzielczych otrzymali ponad 3,5 mld zł wsparcia z tarczy PFR



Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - W ciągu miesiąca od udostępnienia możliwości aplikowania o subwencje w ramach rządowego programu tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) na rachunki 18 tysięcy przedsiębiorców, którzy są klientami banków spółdzielczych, trafiło ponad 3,5 mld zł.

Wnioski o pomoc w ramach tarczy finansowej PFR można składać w bankowości internetowej 510 banków spółdzielczych. To prawie wszystkie banki z Grupy BPS i SGB, zaznaczono.

"Zainteresowanie wsparciem z tarczy finansowej nie słabnie. Zaobserwowaliśmy większe zaangażowanie wśród przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w kwietniu. Pokazuje to, że sytuacja jest dynamiczna, a wsparcie banków spółdzielczych SGB aktualne. Zachęcam do aplikowania o środki i przypominam, że można to zrobić jedynie przez bankowość internetową" - powiedział prezes SGB-Banku Mirosław Skiba, cytowany w komunikacie.

Klienci banków spółdzielczych reprezentują różnorodne branże: od produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego, poprzez gastronomię i turystykę aż do produkcji materiałów budowlanych.

"Przez ostatnie tygodnie jesteśmy świadkami ożywienia lokalnego patriotyzmu gospodarczego. Wiele osób doceniło krajowe produkty i usługi. Obserwujemy skracanie łańcuchów dostaw i podejmowanie współpracy w najbliższym geograficznie otoczeniu. To szansa dla wielu naszych klientów: mikro, małych i średnich firm. Jednak bez pomocy płynnościowej trudno im wyjść z okresu zamrożenia gospodarki. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie banków spółdzielczych w tarczę finansową PFR" - powiedział prezes Banku BPS Artur Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą: 193 banki spółdzielcze i SGB-Bank SA. Grupa obsługuje ponad 1,5 mln klientów, którzy są obsługiwani w prawie 1,5 tys. placówek i przez zdalne kanały dostępu.

Grupę Banku Polskiej Spółdzielczości tworzy 327 banków spółdzielczych oraz Bank BPS. Ponadto z Bankiem BPS współpracuje 14 banków spółdzielczych. Bank dysponuje siecią ponad 2,3 tys. placówek.

(ISBnews)