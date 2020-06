Chiny, które uwalniają do atmosfery więcej gazów cieplarnianych niż jakiekolwiek inne państwo, zobowiązały się m.in. do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla na jednostkę PKB o 40-45 proc. do 2020 roku, w porównaniu z rokiem 2005.

„Redukcja emisji dwutlenku węgla przez Chiny nie zmieni się z powodu pandemii” - oświadczył Liu na comiesięcznej konferencji prasowej w Pekinie. Zapewnił, że jego kraj wywiąże się ze zobowiązań w ramach porozumienia paryskiego w 100 proc. i zgodnie z grafikiem przedstawi sprawozdanie z osiąganych postępów.

Rządowi eksperci i analitycy oceniali, że Chiny mogą mieć trudności z wywiązaniem się z celów klimatycznych na bieżący rok, ponieważ zwracają się w stronę przemysłu ciężkiego i innych wysokoemisyjnych projektów, by wzmocnić gospodarkę trapioną skutkami pandemii – pisze Reuters.

Według danych ministerstwa środowiska emisje CO2 na jednostkę PKB w Chinach były w 2019 roku o 4,1 proc. niższe niż rok wcześniej.(PAP)

