Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - J.W. Construction Holding zawarł z 7R Projekt 36 umowę przedwstępną sprzedaży oraz przedwstępną do warunkowej umowy sprzedaży dwóch nieruchomości w Szczecinie o łącznej wartości 27,84 mln zł netto, podała spółka.



Nieruchomości położone w Szczecinie w rejonie ulicy Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego pozostają w użytkowaniu wieczystym spółki, zaznaczono.



Umowy obejmują sprzedaż działki o łącznej powierzchni 3,7983 ha (nieruchomość 1) za 7 976 420 zł netto oraz działki o łącznej powierzchni 9,4586 ha (nieruchomość 2) za 19 863 060 zł netto, poinformowano.



"Łączna cena sprzedaży nieruchomości 1 i nieruchomości 2 wynosi 27 839 480 zł netto i zostanie powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej" - czytamy w komunikacie.



Warunkiem zawarcia umów ostatecznych sprzedaży obu nieruchomości jest przeprowadzenie przez kupującego w terminie do 31 sierpnia 2020 r. badania stanu prawnego i technicznego, którego wynik będzie satysfakcjonujący dla kupującego w zakresie możliwości realizacji inwestycji polegającej na budowie parku magazynowo-logistycznego wraz z infrastrukturą techniczną oraz nie skorzystanie przez miasto Szczecin z przysługującego prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości 1, zaznaczono.



Termin zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży został ustalony do 30 października 2020 r.



W umowie ostatecznej sprzedaży spółka, w ramach ceny sprzedaży, przeniesie na kupującego wszelkie prawa z tytułu uzyskanych decyzji administracyjnych wydanych w ramach procedury uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentacji związanej z przygotowaną inwestycją magazynowo-logistyczną na terenie obu nieruchomości, podsumowano.



J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.



(ISBnews)