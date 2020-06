Akcjonariusze Projprzemu zdecydują 29 VI o wypłacie 0,6 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Projprzem Makrum zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 29 czerwca br., o przeznaczeniu 3,59 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,6 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Projprzem Makrum postanawia zysk netto za 2019 rok w kwocie 7 080 tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w kwocie 3 589 629,6 zł tj. 0,6 zł na akcję, w pozostałej zaś części zysku na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Dniem nabycia prawa do dywidendy ma być 29 września 2020 r., a termin wypłaty dywidendy to 13 października 2020 r., wynika również z projektu.

Działalność Projprzem Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 272 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)