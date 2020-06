Mo-Bruk rozważa nowe inwestycje, nie wyklucza ekspansji na rynki zagraniczne



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Mo-Bruk analizuje rynek w zakresie nowych inwestycji, za wyjątkowo atrakcyjną spółka uważa północną Polskę, podała spółka. Mo-Bruk nie wyklucza także ekspansji na rynki zagraniczne, szczególnie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

"Zakłady spółki przetwarzające odpady skoncentrowane są w południowej Polsce. Mo-Bruk, mając ten fakt na uwadze, dostrzega potrzebę ekspansji i dywersyfikacji geograficznej. Za wyjątkowo atrakcyjną spółka uważa północną Polskę. Nie wykluczony jest rozwój zagraniczny, szczególnie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Aktualnie spółka prowadzi analizę rynku w zakresie nowych inwestycji. Korzystne położenie finansowe firmy pozwala jej bezpiecznie planować możliwe, przyszłe przedsięwzięcia kapitałowe. Bardzo niski poziom zadłużenia daje Mo-Brukowi duży komfort w zakresie zaciągania zobowiązań" - czytamy w komunikacie.

"W ostatniej dekadzie Mo-Bruk przeznaczył na rozwój blisko 200 mln zł, budując linie do przetwarzania odpadów i opracowując własne technologie, które poprawiły efektywność oraz zwiększyły moce przerobowe. W efekcie spółka może podnosić wolumen przetwarzanych odpadów, odpowiadając na rosnące potrzeby rynku. Obecnie Mo-Bruk nie realizuje znaczących projektów inwestycyjnych" - czytamy dalej.

Spółka w I kwartale 2020 r. wypracowała 38,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 20,9 mln zł zysku EBITDA oraz 15,8 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 42%, 101% i 126%. Znaczący wzrost wyników był możliwy m.in. dzięki pozyskaniu nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami, a także wzrostowi cen i opłat za przetwarzanie odpadów w związku ze zmianą przepisów, których celem jest ograniczenie szarej strefy, podkreśliła spółka.

Gospodarka odpadami jest największym segmentem działalności Mo-Bruku, stanowiącym w I kwartale bieżącego roku 90% obrotów podano także.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.

