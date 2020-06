InPost wynajął 107,9 tys. m2 powierzchni magazynowych w Polsce w 2019 r.



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - InPost wynajął łącznie 107 950 m2 powierzchni magazynowych w Polsce w 2019 r. - to 4% całkowitego popytu netto w kraju (wg danych Cresa Polska, Industrial Research Forum - IRF), podała spółka. InPost był także liderem w branży KEP w zakresie powierzchni oddanej do użytku w 2019 r. - w sumie 57 863 m2 - wyprzedzając tym samym DHL oraz Pocztę Polską.

Ilość powierzchni magazynowej w wielu lokalizacjach w Polsce tworzy przewagę konkurencyjną InPost i pozwala na zaoferowanie szybkiej dostawy przesyłek do każdego miasta w Polsce. Umowy zawarte przez InPost na magazyny, które zostaną oddane do użytku w latach 2020-2021, osiągnęły poziom 158 000 m2. Spośród europejskich kupujących Polacy zwracają największą uwagę na czas dostawy przy dokonywaniu zamówień. Już teraz 24,5% powierzchni magazynowej w Polsce przeznaczone jest do obsługi elektronicznego kanału sprzedaży, podano.

"Dynamika wzrostu e-commerce w Polsce sprawia, że ten sektor jest jednym z głównych motorów napędowych rynku nieruchomości magazynowych. Nasz kraj obecnie znajduje się na 13. miejscu wśród najszybciej rozwijających się rynków e-commerce na świecie. Wartość tego rynku przebiła już magiczny poziom 50 mld zł, a szacuje się, że jeszcze w tym roku polski e-handel może być wart 70 mld zł. To dla InPost świetne informacje - podpisujemy kolejne umowy najmu powierzchni magazynowych, aby zwiększać wolumen i szybkość przesyłek do Paczkomatów i przez Kuriera InPost. Około 31% polskich internautów uważa szybszą dostawę za czynnik motywujący do częstszego robienia zakupów przez Internet, a dla 21% z nich takim czynnikiem jest możliwość odbioru zakupów z Paczkomatu" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Brzoska dodał, że dodatkowe zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe kreuje ze strony Grupy Integer.pl usługa Fulfillment.

"Uruchomiliśmy ją zaledwie rok temu. Już teraz musieliśmy wynająć dodatkowe magazyny, gdyż zapotrzebowanie na projekty fulfillmentowe rośnie znacznie powyżej naszych najśmielszych oczekiwań" - podkreślił prezes.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

