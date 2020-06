Bumech wznowił realizację kontraktów drążeniowych



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Bumech i jego spółki zależne wznowiły prace w ramach kontraktów drążeniowych, których realizacja została przerwana, podała spółka. Przychody realizowane w kraju w czerwcu br. będą niższe od średniej za pierwsze cztery miesiące roku.

"Z dniem 01.06.2020 roku, po miesięcznej przerwie, nastąpiło wznowienie realizacji kontraktu na KWK Ruda Ruch Halemba zawartego przez konsorcjum złożone z Bumech Mining Sp. z o. o i Bumech - Technika Górnicza Sp. z o.o. Do czasu podjęcia wiążących decyzji przez Zarząd PGG S.A., prace na ww. kopalni będą najprawdopodobniej prowadzone w trybie czterodniowego tygodnia pracy" - czytamy w komunikacie.

Łączny wpływ miesięcznego wstrzymania realizacji prac, na KWK Ruda Ruch Halemba, wyniósł po stronie przychodowej grupy około 1,3 mln zł netto.

"W związku z zakończeniem wśród pracowników spółek z grupy kapitałowej Bumech S.A. badań na koronawirusa przeprowadzanych przy KWK Pniówek, załoga rozpoczęła prace na tej kopalni w trybie trzyzmianowym. Spadek przychodów z powyższego kontraktu w miesiącu maju wyniósł około 1,3 mln zł" - czytamy dalej.

Z kolei w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka ze względu na testowanie na obecność SARS-CoV-2 -prace przebiegają czasowo w systemie dwuzmianowym.

"Powyższa sytuacja wpłynie na zwiększenie przychodów grupy w stosunku do maja br. oraz zmniejszenie planowanych przychodów grupy, w stosunku do planów sprzed pandemii. Skala zmiany jest w chwili obecnej trudna do oszacowania, jednakże przychody realizowane w kraju, w czerwcu 2020 roku, będą niższe od średniej za pierwsze cztery miesiące 2020 roku" - wskazano w materiale.

W spółce zależnej - Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić, nie odnotowano przypadków zachorowań na COVID-19, prace przebiegają planowo, zaś wydobycie rudy w miesiącach kwiecień i maj br. przekraczało 30 tysięcy ton miesięcznie. BCG zgodnie z planem udostępniło w maju br. nowy poziom wydobywczy, którego eksploatacja ruszy pod koniec czerwca br., co powinno umożliwić wykonanie zakładanego przed pandemią planu wydobycia, podano również.

"Celem minimalizacji ekonomicznych skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa, spółki zależne - BTG oraz BMining złożyły wnioski do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dofinansowanie do wynagrodzeń należnych za miesiące maj, czerwiec i lipiec br., zaś zarząd Bumech podjął decyzję o obniżeniu swojego wynagrodzenia przez okres trzech miesięcy o 20%" - podsumowano.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

