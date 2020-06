O pracach nad zakazem poinformowało południowokoreańskie ministerstwo ds. zjednoczenia. Rząd Korei Płd. chce uchronić stosunki z Koreą Płn. przed dalszym pogorszeniem, ale zakaz przesyłania ulotek może wywołać sprzeciw związany z ograniczaniem wolności wypowiedzi – pisze agencja Yonhap.

Siostra północnokoreańskiego dyktatora Kim Jo Dzong wydała w czwartek oświadczenie, w którym oceniła przerzucanie ulotek jako akt wrogości sprzeczny z porozumieniem podpisanym przez oba kraje w czasie szczytu ich przywódców w 2018 roku.

„Mówiąc jasno, władze Korei Płd. będą musiały słono zapłacić, jeśli zezwolą, aby ta sytuacja wciąż trwała, jednocześnie czyniąc wymówki” - oświadczyła Kim. Oprócz zerwania umowy o unikaniu aktów wrogości zagroziła również rozebraniem nieczynnego, wspólnego ośrodka przemysłowego w mieście Kaesong i zamknięciem biura łącznikowego obu krajów.

Południowokoreańscy działacze i osoby zbiegłe z Korei Płn. od czasu do czasu wysyłają w powietrze balony z dużą ilością ulotek ostro krytykujących reżim w Pjongjangu. Często dołączają do nich banknoty jednodolarowe i pendrive’y, by zainteresować nimi większą liczbę Północnych Koreańczyków.

Resort ds. zjednoczenia w Seulu przyznał, że ulotki nasilają napięcia na granicy, i ocenił, że większość z nich i tak ląduje po stronie południowej, co przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska i zmusza mieszkańców do sprzątania ulotek – przekazał Yonhap.

Dwa państwa koreańskie wciąż są formalnie w stanie wojny po krwawym konflikcie zbrojnym z lat 1950-1953, który przypieczętował podział Półwyspu Koreańskiego na komunistyczną Północ i kapitalistyczne Południe. W ostatnich latach relacje zaczęły się stopniowo poprawiać, ale na przeszkodzie stoi kwestia północnokoreańskiego arsenału jądrowego i impas w negocjacjach Korei Płn. z USA na temat jego likwidacji.

Andrzej Borowiak (PAP)