Transakcja stanowi największe jak dotąd finansowanie projektów solarnych w Polsce, a każdy z banków ma 50 proc. udziału w transakcji. Wszystkie elektrownie wygrały aukcje OZE i podpiszą 15-letnie kontrakty różnicowe zapewniające im gwarantowany poziom cen sprzedaży energii elektrycznej. Termin zakończenia budowy elektrowni przewidywany jest w ciągu najbliższych 18 miesięcy, poinformowano.



"Jest to kolejna tak duża inicjatywa realizowana przez Santander Bank Polska mająca wesprzeć transformację polskiego systemu energetycznego. W zeszłym roku podpisaliśmy pierwszą w Polsce umowę kredytową ESG-linked, a dziś realizujemy największą transakcję finansowania elektrowni fotowoltaicznych, która pozwoli na rozwój rynku energii odnawialnej w Polsce. Ochrona klimatu jest jednym z wyzwań przed jakim stoimy, dlatego dziś nie możemy mówić o przyszłości bez podejmowania odważnych i realnych działań, które zmniejszą negatywny wpływ człowieka na środowisko" - powiedział wiceprezes i szef Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Santander Bank Polska Juan de Porras, cytowany w komunikacie.



Podkreślił, że jednym z 10 celów przyjętych przez Grupę Santander globalnie, na najbliższe lata jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do finansowania zielonej energii w wysokości 120 mld euro w latach 2019-2025, oraz 220 mld euro w latach 2019-2030 na inne zielone rozwiązania, które pomogą w walce ze zmianami klimatu.



Od 5 lat w Polsce obowiązuje system wsparcia projektów OZE, tzw. system aukcyjny. W aukcjach przeprowadzonych w latach 2016-2019 udzielono wsparcia dla ponad 2000 instalacji. Łączna wartość energii objętej wygranymi ofertami wyniosła ponad 38 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonych aukcji sprzedano w sumie prawie 154 TWh energii, podkreślono.

"Energia słoneczna stała się konkurencyjna cenowo w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii. Fotowoltaika wraz z energetyką wiatrową będzie w nadchodzących latach jednym z motorów rozwoju nie tylko energetyki w Polsce, ale całej gospodarki po COVID-19. Cieszymy się, że jako R.Power jesteśmy częścią tej rewolucji, jednocześnie mamy nadzieję, że lokalne regulacje, podobnie jak we Francji, Niemczech czy Włoszech, będą wspierać mniejsze rozproszone instalacje, co pozwoli w Polsce zbudować firmy solarne działające na skalę globalną" - powiedział współzałożyciel i członek zarządu R.Power Tomasz Sęk, również cytowany w komunikacie.



Na koniec 2019 roku zainstalowana moc z energii słonecznej wyniosła w Polsce 1,3 GW, a na koniec kwietnia tego roku krajowy potencjał PV przekroczył już 1,8 GW. Zaledwie w ciągu roku wzrost wyniósł 181,42 proc. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu zakłada wzrost mocy w instalacjach PV do ok. 16 GW w 2040 roku. Polska jako członek UE, jest zobowiązana do zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym i choć rynek fotowoltaiki jest u nas wciąż relatywnie nieduży, jego udział sukcesywnie wzrasta, zastrzeżono.



mBank konsekwentnie zwiększa swój udział w finansowaniu projektów OZE. Już w 2018 roku zdecydował się przeznaczyć na ten cel 500 mln zł. Latem 2019 podjął decyzję o zwiększeniu tej puli o 100 proc. do 1 mld zł. A w marcu tego roku ponownie zwiększył limit finansowania - do rekordowych 2 mld zł, wymieniono także.



"Mamy świadomość roli, jaką instytucje takie jak mBank, mają w zmienianiu naszego świata na lepsze. Decyzja o wspieraniu firm z branży OZE to dla nas źródło podwójnej satysfakcji - nie tylko pomagamy przedsiębiorcom, ale też przyspieszamy zieloną transformację" - skomentował wiceprezes mBanku odpowiedzialny za bankowość korporacyjną Adam Pers.



R.Power jest jedną z największych firm w sektorze fotowoltaiki w Polsce z udziałem rynkowym - jak podaje - na poziomie 20 proc. Firma rozwija portfel farm fotowoltaicznych o mocy ponad 1 00 MWp. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV, rozwijając projekty elektrowni, budując je, jak i świadczy usługi profesjonalnego zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych (O&M).



Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.



mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r. Jego większościowym akcjonariuszem (69,3 proc.) jest niemiecki Commerzbank.

