Eobuwie.pl z Grupy CCC rozpocznie sprzedaż w Chorwacji



Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Eobuwie.pl - spółka zależna CCC - uruchomiło domenę w języku chorwackim ecipele.hr i rozpocznie sprzedaż w Chorwacji, podało eobuwie.pl.

"Otwarcie każdego rynku poprzedza precyzyjna sezonowa analiza. Sprawdzamy zwyczaje zakupowe mieszkańców, trendy, przyzwyczajenia kulturowe. W przypadku Chorwacji duże znaczenie ma ciepły, nadmorski klimat tego miejsca. Można to porównać z Włochami - leżącymi po drugiej stronie Adriatyku - w których w okresie letnim odnotowujemy dużą sprzedaż np. klapek, japonek, sandałów czy espadryli. Nasza oferta jest precyzyjnie skrojona pod każdy rynek" - powiedział dyrektor e-commerce eobuwie.pl Mikołaj Wezdecki, cytowany w komunikacie.

Chorwacja to już 15. rynek zagraniczny, na którym eobuwie.pl prowadzi swoją działalność. Poza Polską spółka obecna jest w: Czechach, Słowacji, Rumunii, Niemczech, Szwecji, Hiszpanii, Bułgarii, Grecji, Szwajcarii, we Włoszech i Francji oraz na Węgrzech, Litwie i Ukrainie, podano także.

eobuwie.pl jest liderem rynku sprzedaży obuwia i akcesoriów online w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującym ponad 80 tys. modeli od ponad 500 marek.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)