Vivid Games chce powiększać portfolio o 2-3 wysokiej jakości gry rocznie



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Vivid Games przyjął strategię działalności na rok 2020 i lata następne, której głównym celem będzie m.in. powiększanie portfolio o 2-3 wysokiej jakości gry segmentu mid-core rocznie oraz wprowadzanie dużej liczby gier z segmentu casual, podała spółka. W okresie styczeń-maj br. spółka zanotował wstępnie ponad 2 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 11,3 mln zł, podano także.

"Założenia przyjętej strategii to:

- Efektywna produkcja i globalna dystrybucja gier mobilnych;

- Zwiększanie zasięgu gier z zastosowaniem zyskownego marketingu;

- Ciągłe zwiększanie satysfakcji i zaangażowania graczy, a w konsekwencji monetyzacji gier;

- Zwiększanie przychodów z portfolio gier poza platformami mobilnymi we współpracy z zewnętrznymi partnerami;

- Poszukiwanie i prototypowanie nowych konceptów gier" - czytamy w komunikacie.



Celem strategicznym spółki jest powiększanie portfolio gier o 2-3 wysokiej jakości gry segmentu mid-core rocznie oraz dużej liczby gier z segmentu casual.

"Gry z obu segmentów będą produkowane wewnętrznie, zlecane zewnętrznym producentom lub pozyskiwane za pośrednictwem programu wydawniczego. Głównymi kanałami dystrybucji będą sklepy Apple App Store oraz Google Play, natomiast wiodącym modelem biznesowym free2play - w zakresie mikropłatności oraz monetyzacji reklamowej. W ramach działań rozszerzana będzie sieć dystrybucji, testowane będą również nowe modele biznesowe, m.in. subskrypcja. Istniejące i przyszłe portfolio gier będzie eksploatowane we współpracy z zewnętrznymi partnerami na możliwie jak największejliczbie platform sprzętowych, m.in. Nintendo Switch oraz PC" - czytamy także.

Kluczowe w dalszym rozwoju spółki będzie poszukiwanie nowych konceptów gier przy jednoczesnej koncentracji na najlepszych tytułach w zakresie zwiększania metryk zadowolenia i zaangażowania graczy oraz monetyzacji i zwiększenia zasięgu (ilości pobrań) poprzez działania marketingowe (tzw. user-acquisition) co w efekcie prowadzić będzie do zwiększania przychodów ze sprzedaży.

W maju 2020 r. Vivid Games wypracował niespełna 3,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (3,3 mln zł w kwietniu br.) i 582 tys. zysku netto (441 tys. w kwietniu br.). Narastająco sprzedaż bydgoskiej spółki sięgnęła 11,3 mln zł, a zysk netto przekroczył 2 mln zł. Dla porównania prognoza Vivid Games na 2020 r. zakłada wypracowanie 19 mln zł przychodów i 3 mln z zysku netto. Oznacza to, że po pięciu miesiącach spółka zrealizowała ją już w 70%, podała spółka w osobnym komunikacie.

"Dobre wyniki to głównie zasługa 'Real Boxing 2', którego miesięczna sprzedaż w kwietniu i maju wzrosła 10-krotnie w porównaniu do stycznia. Inwestujemy znaczne środki na marketing, zwiększamy również metryki monetyzacyjne. Aktualnie tytuł zarabia ponad 2 mln zł miesięcznie. W czerwcu osiągniemy łączną sprzedaż w wysokości całego 2019 roku, a przed nami jeszcze sporo premier - m.in. mid-corowych tytułów 'Knights Fight 2' oraz 'Amusing Heroes', oraz wielu ciekawych pozycji casual nad których rozwojem aktualnie pracujemy" - powiedział prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)