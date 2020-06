Incuvo chce pozyskać 2,8 mln zł z emisji akcji i wejść na NewConnect w br.





Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Spółka Incuvo z branży gier wideo, której specjalizacją jest produkcja i portowanie projektów na urządzenia VR, planuje przeprowadzić w przyszłym tygodniu emisję akcji w formie crowdinvestingu, z której chce pozyskać łącznie 2,8 mln zł i jeszcze w 2020 roku zadebiutować na NewConnect, podała spółka.



"W przyszłym tygodniu rozpoczynamy emisję akcji w formie crowdinvestingu. Chcemy pozyskać od inwestorów łącznie 2,8 mln zł. Znaczącą część tych środków, bo aż 2 mln zł, przeznaczymy na produkcję gry autorstwa Creepy Jar - 'Green Hell' - w wersji na urządzenia VR. Liczba sprzedanych kopii tego tytułu na PC, w połowie kwietna przekroczyła ponad 580 tys. sztuk. Liczymy, że wersja na urządzenia VR będzie cieszyła się podobną popularnością wśród graczy. Już teraz zapraszamy wszystkich do przeżycia wirtualnej przygody w amazońskiej dżungli" - powiedział prezes Andrzej Wychowaniec, cytowany w komunikacie.



Na mocy zawartej z Creepy Jar umowy, Incuvo zajmie się portem tytułu na większość wiodących platform VR. W pierwszej kolejności gra zostanie wydana na Steam-a oraz gogle Oculus Rift, których premiera odbędzie się pod koniec 2021 r.



Pozostała pozyskana w ramach emisji kwota 0,8 mln zł zostanie przeznaczona na rozbudowę teamu produkcyjnego. Emisja odbędzie się w dwóch transzach. Pierwsza kierowana jest do kluczowych inwestorów. W kolejnej, planowanej w ostatnim tygodniu czerwca, może wziąć udział każdy.



"Liczymy na pozytywne zakończenie emisji. Jeszcze w tym roku chcemy dołączyć do grona spółek notowanych na NewConnect. Jesteśmy gotowi, aby stać się spółką publiczną i działać na konkurencyjnym rynku gier wideo. Mamy skonkretyzowane plany i określoną strategię rozwoju, która z pewnością wyróżni nas na tle innych studiów. VR to bardzo perspektywiczny rynek. Konkurencja na nim jest jeszcze stosunkowo niska, a zapotrzebowanie na gry w wirtualnej rzeczywistości coraz większe. To dla nas duża szansa na rozwój, chcemy być beneficjentem tego rynku. Planujemy także realizację własnych produkcji VR-owych, tworzonych w oparciu o znane IP. Rozpoczęliśmy pierwsze rozmowy z partnerami biznesowymi, natomiast dziś jest za wcześnie, aby zdradzać szczegóły" - dodał Wychowaniec.



W ubiegłym roku Incuvo, na zlecenie studia Bloober Team, zrealizowało port gry "Layers of Fear" na gogle Oculus oraz Windows Mixed Reality na platformie Steam. Psychologiczna gra typu horror odkrywa historię malarza pogrążonego w szaleństwie, który stara się stworzyć dzieło swojego życia. Obecnie Incuvo realizuje także inną dużą umowę w zakresie portingu ze znanym studiem gamingowym. Wkrótce studio poda więcej informacji na ten temat, podano także.



Incuvo istnieje od 2012 roku. Początkowo spółka koncentrowała się na produkcji gier na urządzenia mobilne. Aktualny model biznesowy studia zakłada portowanie i produkcje gier na urządzenia dedykowane wirtualnej rzeczywistości. Większościowym akcjonariuszem spółki jest estoński fundusz Blite Fund.



(ISBnews)