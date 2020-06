Do końca miesiąca BKL będzie jeździć w dniach 11-14, 20-21 i 27-28 czerwca. "Zaplanowano po dwa kursy z Majdanu do Przysłupia i do Balnicy. Pierwsza trasa liczy 12 kilometrów, druga 9" - powiedział w środę PAP prezes fundacji zarządzającej kolejką Mariusz Wermiński.

Dodał, że "od początku lipca przez całe wakacje kolejka będzie kursować pięć razy w ciągu dnia".

Co roku sezon Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej rozpoczynał się w pierwszy majowy weekend. W maju i czerwcu oraz we wrześniu i październiku wąskotorówka wozi turystów w weekendy, a w lipcu i sierpniu - codziennie.

W tym roku pandemia koronawirusa spowodowała, że sezon rozpoczął się sześć tygodni później.

W 2019 r. BKL przewiozła 157 tys. pasażerów; najwięcej w swojej historii. Wpływy ze sprzedaży biletów są podstawowym źródłem jej utrzymania.

Kolejka powstała w 1898 r. Przez wiele lat służyła przede wszystkim do transportu drewna. W 1994 roku ze względów ekonomicznych została wyłączona z eksploatacji. W 1996 r. utworzona została Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, która postanowiła utrzymać zabytkową atrakcję. (PAP)

Autor: Alfred Kyc