"Mamy nadzieję, że to roczne moratorium da Kongresowi USA wystarczająco dużo czasu na wdrożenie odpowiednich regulacji zapewniających etyczne wykorzystanie tej technologii" - podkreślił Amazon w swym komunikacie.

Amerykańscy działacze na rzecz swobód obywatelskich wyrażali ostatnio obawy, że system rozpoznawania twarzy "Rekognition" może prowadzić do niesprawiedliwych aresztowań podczas protestów przeciwko brutalności policji i rasizmowi, które wybuchły po śmierci Afroamerykanina George'a Floyda.

Już wcześniej krytycy tego systemu wskazywali też na błędne identyfikowanie osób o ciemniejszej skórze.

We wtorek innym amerykański koncern technologiczny, IBM, ogłosił, że wycofuje się z technologii rozpoznawania twarzy, ponieważ może być ona wykorzystywana do masowego nadzoru i profilowania na tle etnicznym.

Firma wezwała również do stworzenia w USA nowych regulacji na poziomie federalnym, które miałyby pomóc egzekwować odpowiedzialność za nadużycia ze strony policji.

"To dobry moment, by zacząć narodowy dialog na temat tego, czy technologia rozpoznawania twarzy powinna być wykorzystywana przez krajowe organy ścigania" - podkreślił prezes IBM w liście do polityków.

