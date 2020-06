Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 13,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku finansowego 2019/2020 (1 października 2019 - 31 marca 2020), wobec 15,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 19,92 mln zł wobec 19,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 28,07 mln zł, wobec 23,99 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,97 mln zł w I półr. r. obr. 2019/2020, wobec 122,64 mln zł rok wcześniej.



"Analizując nasze wyniki i porównując je do zeszłorocznych, należy wziąć pod uwagę zmiany w sposobie księgowania związane z wdrożeniem standardu MSSF 16 i ich wpływem na wartość EBITDA oraz zdarzenie jednorazowe w porównywanym okresie sprawozdawczym wpływające na wynik netto. Jeśli chodzi o przychody H1FY2018/19 to zawierały one jeszcze nisko rentowne projekty, z których realizacji wycofaliśmy się w kolejnych okresach. Jednocześnie wynik netto przed rokiem został zwiększony o 5,7 mln zł poprzez zysk finansowy na dyskontowym wykupie obligacji. Po oczyszczeniu odnotowaliśmy więc tutaj wzrost o niemal 40%" - powiedziała członek zarządu ds. finansowych Sygnity Inga Jędrzejewska, cytowana w komunikacie.



Spółka wypracowała 26,8 mln zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. To umożliwiło jej sprawną obsługę zobowiązań wobec

Wierzycieli i spłatę części zadłużenia. Sygnity przypomniało, że 30 marca 2020 r. spółka podpisała z wierzycielami aneks do umowy restrukturyzacyjnej, rozterminowujący nadchodzące płatności oraz ustalający nowy harmonogram spłaty zadłużenia, co umożliwi spółce prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej i dalszy rozwój biznesu przy jednoczesnym niezakłóconym wypełnianiu zobowiązań wobec jej kontrahentów oraz wierzycieli.



"Nie można zapominać, że od marca działamy w niestandardowych warunkach wywołanych poprzez ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa. Jak dotychczas pozostają one na szczęście bez znaczącego wpływu na naszą działalność. Przyjęty model biznesowy spółki oraz portfel i charakterystyka kontraktów umożliwił nam sprawne wypełnianie obowiązków umownych w przeważającej części realizowanych w trybie pracy zdalnej. Jednocześnie zdecydowana większość naszych kluczowych klientów nie tylko nie ograniczyła swojej działalności, ale wręcz sygnalizowała zwiększone zapotrzebowanie na usługi informatyczne w tym w dużej mierze usługi wpierające procesy cyfryzacji" - powiedział także wiceprezes Mariusz Jurak.



"Naszym głównym priorytetem jest systematyczny, zdrowy i zrównoważony rozwój naszego biznesu oraz konsekwentne dbanie o efektywność finansową naszych działań. Wykorzystujemy wiedzę zespołów wewnętrznych i naszych partnerów oraz pojawiajcie się szanse do rozbudowy kompetencji i produktów, aby nieustająco dostosowywać się do zmian oczekiwań i priorytetów biznesowych naszych klientów. W tym specyficznym czasie potwierdziliśmy, że jesteśmy godnym zaufania partnerem wielu przedsiębiorstw oraz instytucji państwa, pomagając im realizować nowe zadania oraz uczestnicząc w długofalowej cyfryzacji ich organizacji" - podsumował prezes Bogdan Zborowski.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półr. r. obr. 2019/2020 wyniósł 9,67 mln zł wobec 15,2 mln zł zysku rok wcześniej.



Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.



(ISBnews)